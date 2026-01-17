La decisión que tomó Patricia Conde después de vender su lujoso piso de La Moraleja

Patricia Conde es una de las concursantes más destacadas de El Desafío. El concurso, presentado por Roberto Leal en Antena 3, está generando muy buenos datos de audiencia y esto ha hecho que el público ponga el foco en sus protagonistas. Por ese motivo, en LOOK hemos echado la vista atrás y hemos comprobado la acertada decisión que tomó la presentadora después de deshacerse de su piso de La Moraleja: mudarse a una casa situada a las afueras de la capital, en un entorno privilegiado repleto de naturaleza y libertad.

Conde es reservada con su vida privada. Por ejemplo, hace unos días estuvo en el plató de Y ahora Sonsoles y se negó a desvelar si su corazón estaba ocupado. «Imagínate que para quitarme de encima a un chico que es un poquito pesado le he dicho que tengo novio. Él me ve aquí y dice: Es verdad, tiene novio y por eso no me coge el teléfono. Pero, si me escucha ese al que sí le gusto de verdad, entonces ya no me escribirá», le explicó a Sonsoles Ónega. Esta última le dio la razón y le dijo: «Lo que tienes que hacer es no decir ni media y yo no haberte preguntado».

Patricia Conde en su casa de Madrid. (Foto: Instagram)

Con las declaraciones anteriores vemos que Patricia Conde ha trabajado duro para apartar su esfera personal de la vida pública y quizá ese sea el motivo de su traslado a las afueras de Madrid. Hasta hace un tiempo, la comunicadora vivía en La Moraleja, en un lujoso pijo que le permitía estar cerca de la capital y de sus compromisos profesionales. Sin embargo, llegó un momento en el que decidió modificar su hoja de ruta para instalarse con su hijo en otro tipo de entorno.

La vida tranquila de Patricia Conde

Cuando se apagan las cámaras, Patricia Conde lleva una vida tranquila y relajada. Además de su participación en El Desafío, en estos momentos se encuentra inmersa en la promoción de su última película, un film titulado Una pistola, una bala y un oso panda. Sin embargo, cuando termina sus compromisos profesionales deja de ser una estrella de alfombra roja para convertirse en una mujer normal. Tiene muy presente cuáles son los valores que guían su camino y en 2021 tomó una decisión importante: mudarse a una casa rodeada de naturaleza.

El jardín de Patricia Conde. (Foto: Instagram)

Tal y como hemos adelantado, Patricia intenta no dar detalles relacionados con su vida, pero sí comparte algunas fotos en su cuenta de Instagram que nos ayudan a analizar cómo es su residencia. Se trata de un domicilio al que no le falta ningún detalle, aunque su gran valor es que dispone de una parcela muy amplia, donde hay una piscina, una zona para tomar el sol, una zona para almorzar e incluso un huerto donde la artista puede cultivar sus propios productos.

En las fotos que ha publicado en su Instagram puede verse que su casa es muy luminosa y esto es porque está rodeada de grandes ventanales. De esta forma, el contacto con la naturaleza es directo y los espacios internos parecen mucho más grandes de lo que son. Por su parte, el interior está decorado en tonos blancos combinados con madera, una estrategia que muy utilizada por los interioristas debido a su impecable resultado.