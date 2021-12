David Flores cumple años en un momento muy emotivo para la familia

Aún dura la resaca de emociones que se vivió con el especial de Rocío Jurado que Telecinco preparó el pasado martes. Las reacciones por parte de la familia al programa, protagonizado por Rocío Carrasco, no se hicieron esperar. Pero tan solo unas horas más tarde llega otra fecha importante, el cumpleaños de David Flores. El hijo de Antonio David Flores alcanza los 23 años y a buen seguro pudo ver cómo su madre descubría algunos vestidos que en su día fueron muy especiales para su abuela.

David sobrepasa con creces la veintena pero son ya varios años los que lleva tratándose de sobreponer a los conflictos familiares. No cabe duda de que el que más le duele es la durísima batalla de desgaste que sus padres tienen abierta desde hace décadas. Desde que siguiera los pasos de su hermana y abandonara el domicilio materno, el joven ha tenido en su hermana, Rocío Flores, el mejor apoyo y una gran defensa.

Precisamente, Rocío Flores fue una de las primeras en felicitarlo a través de las redes sociales: «Feliz cumpleaños y feliz vida a mi persona favorita, mi mitad. Ojalá toda la vida aprendiendo de ti. Te ama tu tata», escribió Rocío Flores junto a dos emojis de amor.

Quien también ha querido tener un bonito detalle para con su sobrino ha sido Gloria Camila Ortega. Pese a haber vivido un día complicado viendo el especial de su madre, la hija de Rocío Jurado sacó tiempo para felicitar a David Flores: «Felicidades al niño más bonito y con más arte que existe en el mundo entero», escribió la colombiana, junto a una foto de ambos y el emoji de un corazón.

Como decíamos, la ex de Kiko Jiménez pasó un día complicado y repleto de emociones. Especialmente duro fueron sus palabras contra Rocío Carrasco en el plató de Ya son las ocho: «He visto esta mañana en El programa de Ana Rosa que Joaquín Prat ha hecho unas declaraciones sobre lo de no haber ido mi tía o yo al homenaje a mi madre porque no cobrábamos. Eso es totalmente falso, jamás se me pasaría por la cabeza cobrar por algo que se haga en homenaje a mi madre. Es más la familia hemos tenido que poner dinero para que se llevasen a cabo. Los socios de la Asociación de Rocío Jurado pagamos unas cuotas”, comentó algo molesta. “La única que está cobrando es mi hermana y si no estuviera cobrando a lo mejor esos contenedores no se abrirían», zanjó.

Polémicas aparte, uno de los grandes interrogantes en el cumpleaños de David Flores es saber si su madre le va a felicitar. Ha habido años que esto se no se ha producido. El cumpleañero pasará su día en compañía de sus hermanas y puede que de Antonio David Flores. Está por ver si el ex Guardia Civil y Olga Moreno se reúnen por el cumpleaños del niño tras haberse separado hace casi dos meses.