Fue el 3 de junio de 2017 cuando la moda tiñó todas sus prendas del color negro más doloroso. Ese día, David Delfín perdía la vida tras perder el pulso contra el cáncer que le habían diagnosticado. Un año antes, su vida se caía a pedazos cuando le comunicaron el daño cerebral que le ocasionó la muerte, muy cercana en el tiempo a la de su gran amiga Bimba Bosé, junto a quien fundó musa inspiradora de su propia firma, fundada junto a ella y a los hermanos Postigo -Deborah, Diego y Gorka- en 2001.

Han pasado cuatro años de este amargo momento que dejó a la sociedad española con un gran dolor. Tan solo tenía 46 años cuando nos dejó para siempre. Desde el primer momento, las muestras de recuerdo han sido constantes y tanto sus seres queridos como amigos se han esforzado en mantener vivo su legado. Es la mejor manera de hacer que la esencia del diseñador siga presente, hoy, justo cuando habría cumplido 51 años.

Alguien que estaba muy unido a David Delfín era Bibiana Fernández. La colaboradora se quedó destrozada tras su pérdida y hoy ha querido recordarlo de una bella manera: «Feliz cumpleaños amor mio, aunque no te escriba, no sabes lo que te pienso lo que te nombro lo que te cuento por si alguien no sabe lo feliz que me hace haber formado parte de tu vida y viceversa, hoy me voy a tomar una copa por ti, por nosotros, anda déjame que hoy Yo a ti ➕ te colmo de besos, y échame un ojo de vez en cuando #daviddelfinforever 🐬💋».

Otra de las personas de vital importancia en la vida de David Delfín fue Pelayo Díaz. Ambos compartieron una historia de amor que no tuvo final feliz pero que ambos supieron adaptar para convertir en amistad. El colaborador tiene un espacio en su casa dedicado al malogrado diseñador que ha querido compartir, escribiendo el siguiente mensaje: «Happy Birthday, D».

Rossy de Palma ha utilizado una frase para referirse a su amigo: «El amor nos mantendrá unidos». Y es que para ellos, David siempre estará junto a ellos. Alaska ha tirado de álbum de recuerdos para felicitarlo: «Esa noche en México estábamos celebrando a la vez el 25 aniversario de @fangoriaoficial y tu cumpleaños. Hoy festejamos tu recuerdo, tu llegada a este mundo un 2 de noviembre para hacerlo un lugar infinitamente más bonito y divertido. 🧡💔💙🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬💙💔🧡 #davidelfinforever».

Pese a lo desgraciado de su muerte, el modisto siempre fue un ejemplo de optimismo y superación: «Sé que es grave, que es una lucha real, que la enfermedad quiere seguir adelante, pero tenemos que pararla. Me siento con muchas ganas. Estoy listo», declaraba Delfín a la revista ‘Vogue’ en junio de 2016. Ya le habían operado de tres tumores pero su ánimo permanecía sólido: «No tengo miedo. Tengo una especie de espíritu de supervivencia. No paro de pensar en todo lo que quiero hacer», comentaba.

Goya Toledo, José Mercé, Madame de Rosa, Esther Arroyo, Belinda Washington o Nuria Roca han sido otros de los rostros que se han acordado de David Delfín el día de su 51 cumpleaños, dejando algún recuerdo en sus cuentas de redes sociales.