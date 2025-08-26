DATOS EXCLUSIVOS| Los negocios millonarios de Juan Faro

El nombre de Juan Faro se ha colocado desde hace semanas en el centro de la diana a raíz de sus encuentros clandestinos con Sofía Suescun mientras Kiko Jiménez trabajaba en Fiesta, tal y como ha podido demostrar una conocida revista de nuestro país con pruebas audiovisuales que no dejan lugar a dudas.

Ex Policía nacional, culturista, influencer fitness y experto en criptomonedas, la vida de este joven pontevedrés ha dado un giro de 180 grados otorgándole una atención mediática que no rehúye. Dejó el cuerpo armado en 2017 para dedicarse al mundo de la musculación de élite y desde entonces los dígitos de su cuenta bancaria no han hecho más que crecer. Él mismo llegó a confesar en alguna entrevista que tenía un sueldo mensual de 15.000 euros, que le ha permitido adquirir una flota de vehículos de lujo, que incluso sortea entre sus seguidores.

Un crecimiento económico que estuvo amenazado por el escándalo que en 2024 supusieron sus 101 días preso en la cárcel de Estremera, acusado de un supuesto delito de blanqueo de capitales vinculado al fraude fiscal y al narcotráfico. La Justicia lo envió a prisión por riesgo de fuga ya que planeaba llevarse sus negocios a Emiratos Árables. Sin embargo, Juan Faro logró salir sin fianza, y aunque sigue investigado, logró recuperar su vasto patrimonio fruto de sus negocios.

Unos negocios que este medio ha podido conocer en exclusiva. El gallego posee un potente holding ramificado en cinco sociedades que le arrojan beneficios muy potables. Su buen hacer en el mundo financiero le está abriendo paso como uno de los nombres con más proyección dentro del panorama empresarial español. Al margen de su romance con Sofía Suescun, Faro ha tejido una red de compañías que abarcan desde la moda y la organización de eventos hasta la inversión inmobiliaria, todas activas y bajo su control directo.

Su andadura comenzó en Galicia, concretamente en Mondariz (Pontevedra), con Faro Sponsorships & Comunication S.L., una empresa fundada en 2018 dedicada a eventos, publicidad, moda y parte del sector hostelero. Una firma pensada para cubrir el mundo del branding y las relaciones públicas, en la que él actúa como administrador único y que ha sido su puerta de entrada al mundo de la comunicación corporativa. La génesis de su imperio.

Con el tiempo, buena parte de su actividad se ha trasladado a Madrid, donde actualmente reside en un espectacular chalé de 2 millones de euros a las afueras de la capital y que no ha dudado en exhibir en sus redes sociales. Faro opera el grueso de sus negocios. En Madrid dirige tres sociedades con sede en Las Rozas, uno de los municipios con más crecimiento empresarial de la región. Una de ellas es Grupo Elenium de Servicios y Gestión Digital S.L., una firma que funciona como sociedad holding, creada en 2022 para gestionar participaciones en otras empresas como su espectacular gimnasio Elenium en la misma localidad, centro de culto para culturistas y también para quien desee vivir una experiencia fitness 360.

También desde Las Rozas coordina ZZ Twin North S.L., creada en 2023 y centrada en la inversión inmobiliaria y la compraventa de muebles y decoración. Una combinación que mezcla patrimonio, diseño y proyección dentro del mercado inmobiliario, uno de los sectores más estables y rentables.

Muy vinculada al mundo de la moda está Blanks On Demand S.L., también del año 2023, dedicada a la venta de ropa, calzado y complementos tanto en tienda física como de forma online. Esta compañía representa su apuesta por el sector textil y el comercio electrónico, un terreno en plena expansión.

Además, en pleno centro de Madrid impulsa JFPRO & Faro S.L., creada inicialmente en 2021 como empresa de sorteos y promociones, y que con los años ha crecido hacia los servicios de representación, relaciones públicas y eventos corporativos. Incluso ha abierto la puerta a actividades tan variopintas como la compraventa de vehículos. Su gusto por los coches deportivos queda a ojo de todos. Esta compañía goza de una robusta salud financiera. En el último balance de cuentas presentado acreditó unos beneficios netos de 454.727,32 euros, ya libres de otros gastos y que proceden de un patrimonio neto de 813.290,64 euros.

Todas estas sociedades están activas hoy en día y lo tienen a él como administrador único. Entre Galicia y la Comunidad de Madrid, Juan Faro Barros ha construido un entramado empresarial que destaca por sus eclécticas inversiones y por su variedad de sectores: comunicación, moda, e-commerce, inversiones y patrimonio inmobiliario. Una figura todavía poco conocida para el gran público no seguidor de la crónica social, pero cada vez más presente entre quienes mueven los hilos de los negocios en España.

Cabe destacar que, según los datos oficiales del Registro Mercantil (BORME), todas las empresas están en funcionamiento y han sido constituidas entre 2018 y 2023, lo que demuestra una expansión continua y muy planificada.

Su cuota de fama se ha disparado después de que su nombre haya saltado recientemente a las portadas por razones muy distintas a las empresariales. Las citas de Juan Faro con Sofía Suescun, un acercamiento que habría motivado una infidelidad hacia Kiko Jiménez, han amenazado la buena sintonía de estos. Una relación fuera de la pareja que ninguno de los protagonistas confirma públicamente. Si bien el influencer da la sensación de no contar todo lo que sabe y de valer más por lo que calla, lo cierto es que esta polémica ya lo ha colocado en el radar de la crónica social. Hasta ahora era un potente empresario silencioso y casi anónimo, pero todo podría cambiar si esta inesperada conexión sentimental sigue dando titulares. ¿Está en riesgo su imperio financiero?