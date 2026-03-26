La salida in extremis de Alejandra Rubio de la televisión, ha sido fuente de críticas. ¿El motivo? La incoherencia de la hija de Terelu Campos de vender su vida a cambio de dinero -como ha ocurrido con sus dos embarazos- y, posteriormente molestarse ante los comentarios. Una decisión que ha generado un gran debate y de la que han opinado algunas de sus compañeras de profesión, como Nagore Robles o Alba Carillo.

El consejo de Nagore Robles y Alba Carrillo a Alejandra Rubio

Alba Carrillo vivió en sus carnes, hace 14 años, la persecución de la prensa por su relación con Fonsi Nieto y su embarazo. Entonces, la tertuliana ha desvelado que no lo gestionó bien pero que con el paso del tiempo y su experiencia en televisión, ha sabido discernir lo importante de los meros comentarios. Por ello, ha explicado que empatiza con Alejandra Rubio: «Es verdad que tiene que estar abrumada y eso que no es el peor momento de la prensa del corazón. Si le llega a tocar lo que yo viví… se tiene que ir a la China. Yo creo que ella no entiende que la crítica no es que lo venda, que no está mal venderlo, la crítica es por la incoherencia de decir que ella no pertenece a esto. A ella le faltan años, se han unido dos sagas muy potentes…».

Alejandra Rubio en Madrid. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la colaboradora de DCorazón, ha puntualizado que tiene que ser coherente y consecuente con sus actos: «Estoy muy contenta por que vaya a tener un segundo hijo, pero tenemos que ser coherentes. Entonces, no podemos estar dedicándonos a esto y criticarlo». Además, ha aprovechado para lanzarle un consejo: «A Alejandra le puedo decir que la prioridad es que ella esté bien y su bebé y el otro bebé que ya tiene. Lo demás es secundario. Sobre todo que ya se ha hecho un ¡De Viernes! Tiene hucha… pero cuando tienes huchita, te puedes permitir el lujo y desaparecer un tiempo. Que esté ella sola a su rollo»

Quien también ha opinado al respecto ha sido Nagore Robles. La ex de Sandra Barneda -que fue una de las pocas que entrevistó a Alejandra Rubio tras anunciar su primer embarazo-, ha dicho que le parece bien que se retire un tiempo del foco mediático: «Pues me parece bien si no está bien, que se de un respiro. En alguna cosa sí me ha pasado, pero hay cosas que dices que ya no te ves. Como que te aburres de ti misma».

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Eso sí, ha coincidido con Carrillo sobre que tiene que asumir las consecuencias por vender una exclusiva: «Ella se ha visto sobrepasada por las consecuencias de vender su vida, cuando es algo con lo que no se siente cómoda, donde dije digo, digo Diego, el dinero es jugoso… También entiendo que es difícil de gestionar. Volverá, hombre claro que volverá».