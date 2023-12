Queda menos de una semana para que despidamos este 2023. Como viene siendo habitual desde hace ya una década, Cristina Pedroche será, una vez más, la encargada de dar las Campanadas junto a Alberto Chicote en Antena 3. Parece ser que la cadena ha encontrado en la presentadora su fórmula perfecta para fidelizar a una exigente audiencia. En esta recta final, Pedroche ha compartido en su perfil e Instagram un vídeo cuando menos llamativo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

En él aparece desnuda recorriendo asustada las calles más emblemáticas de la Comunidad de Madrid. En los primeros segundos aparece corriendo, desorientada por una autopista de la capital. Al mismo tiempo aparece algún que otro flaschback de cuando ha presentado en los años anteriores las Campanadas. También se puede ver cómo recorre algunos de los rastrillos navideños que hay instalados estos días en la capital mientras los transeúntes la miran asombrados.

Cristina Pedroche en el vídeo promocional de las Campanadas / Redes sociales

Poco después se produce una escena un tanto significativa cuando Cristina se encuentra con una madre y un bebé en brazos. Cabe reseñar que, este año la presentadora ha dado a luz a su primera hija. Pero eso no es todo porque también aparece una persona muy especial para ella, su pareja, Dabiz Muñoz. Es entonces cuando llega al origen de todo, a la Puerta del Sol, donde el próximo domingo despedirá el que ha sido su año más especial tras el nacimiento de su pequeña.

Cristina Pedroche en el vídeo promocional de las Campanadas / Redes sociales

A este vídeo le ha acompañado una reflexión de Pedroche. «10 años atrás nunca me hubiera imaginado esto, y aquí estamos una vez más. Ya no queda nada. Este domingo 31 de diciembre os espero a todos desde la Puerta del Sol», ha escrito en la publicación Cristina. Ahora, comienza la esperada cuenta atrás…

Críticas a Cristina Pedroche

Cada año, Cristina Pedroche se expone a una constante lluvia de críticas por parte de los usuarios en la Red. Son muchos los que la critican mientras otros tantos apoyan los estilismos que escoge para su gran noche. «Importancia a lo importante. A este 2023 le deseo muchísimo amor, salud y paz», escribió tras las Campanadas del pasado año.



Sin embargo, no siempre ha podido omitir los comentarios dañinos. En 2022 tuvo que desaparecer un tiempo tras despedir el año. Cuando reapareció explicó el motivo. «Aunque no lo parezca están siendo días difíciles», comenzó diciendo. «Y aunque intento mantenerme un poco al margen y no leer nada, siempre hay comentarios o gestos que me llegan y que me hacen sentir mal. Mal no, muy mal», argumentó seguidamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CristiPedroche🦋 (@cristipedroche)

Cristina también concedió una entrevista a ¡Hola! donde terminó de sincerarse sobre cómo se sentía. «Ha pasado lo de todos los años, que la gente no es nada respetuosa. Cuando me faltan al respeto y me dicen burradas durante el resto del año mi mente está más tranquila y paso. Pero en diciembre mi mente está sobrepasada, porque estoy todo el día poniendo lo mejor de mí en las Campanadas», reconoció.