Netflix lo ha vuelto a hacer. La plataforma estadounidense es todo un éxito. Recientemente ha hecho historia con el visionado de El juego del calamar, ficción coreana que ha superado a Los Bridgerton y a La Casa de papel, y ahora ha anunciado que habrá oficialmente una cuarta temporada de You, justo cuando se estrena la tercera. Una noticia que ha alegrado enormemente a los seguidores de la trama que tiene como protagonista a Penn Badgley, quien interpreta a Joe.

YOU Season 4 is in the [body] bag. pic.twitter.com/cneWinUzUB

— YOU (@YouNetflix) October 13, 2021