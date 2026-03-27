Colate Vallejo-Nágera comienza una nueva etapa soltero. Tras más de un año de una discreta relación con Alejandra, la hija de Mario Conde, la ya ex pareja ha decidido poner punto y final a su historia de amor, protagonizada por la distancia -el detonante de su ruptura-. Un romance que se destapó en enero del 2025 y que han tratado de llevar en la máxima intimidad.

El motivo de la ruptura de Colate y Alejandra Conde

Desde su separación con Paulina Rubio, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera ha vivido entre España y Miami. ¿El motivo? Su hijo en común. A lo largo de estos años, La Chica Dorada y el empresario han tenido continuos enfrentamientos por la custodia del menor, lo que le obligó a Colate a trasladar su residencia a Estados Unidos para estar más cerca de su vástago.

Colate y Alejandra Conde. (Foto: Gtres)

Por el mencionado conflicto judicial con la intérprete de Ni Una Sola Palabra, tras una temporada en su país de origen, Colate decidió a finales del pasado año regresar a Miami y así estar más cerca de su hijo. Una decisión que supuso un punto de inflexión en su relación con Alejandra Conde, tal y como han desvelado en exclusiva en Y ahora Sonsoles.

En el final de la emisión, Nacho Gay irrumpía en plató con una información que le llegaba de primera mano sobre esta inesperada ruptura entre el empresario y la abogada. «Me están escribiendo de manera anónima, ¿vale?», comenzaba diciendo el colaboradora bajo la atenta mirada de sus compañeros de plató y de Sonsoles Ónega, atónita con la noticia: «No lo sé a ciencia cierta porque no lo he investigado, pues que dicen que Colate ha roto definitivamente su relación con la hija de Mario Conde».

Colate y Alejandra Conde. (Foto: Gtres)

En el programa también se encontraba Susana Uribarri, representante de famosos de la talla de Tamara Falcó, Ana Obregón o de Julio Iglesias Jr., que mantiene una estrecha relación de amistad con Colate. La mánager, que es tertuliana de Y ahora Sonsoles, amplió la información de Nacho y es que, hace poco, pudo hablar con el empresario por teléfono: «Colate me ha dicho: «Susana, estando desde noviembre donde estoy, ¿cómo crees que puede estar en una relación?». Eso sí, la colaboradora dejaba un cierto halo de misterio y una posibilidad a una reconciliación entre la pareja: «No se si está rota, porque a distancia no es fácil. Hasta que Colate vuelta está solo en Miami y pendiente de su hijo».

Finalmente, Bea Cortázar suscribió las palabras de Uribarri y añadió que la prioridad del ex de Paulina Rubio ahora no era su vida sentimental, como tampoco la laboral: «Si tiene que sacrificar su noviazgo o sus trabajos, lo hará, porque su prioridad es su hijo».