El pasado 10 de febrero, David Bisbal anunciaba el fallecimiento de José Bisbal, su padre, a los 84 años. Diagnosticado de Alzheimer desde hacer años, el ex boxeador perdía la vida en su Almería natal, donde ha sido despedido por su familia, que no se ha separado de su lado durante su enfermedad. Tras la noticia, el artista almeriense ha recibido una oleada de mensajes de apoyo en sus redes sociales, como los de dos de sus ex parejas: Chenoa y Elena Tablada, que no han dudado en mostrarle su cariño en este momento tan doloroso.

Los significativos mensajes de Chenoa y Elena Tablada a David Bisbal

Horas después de que saliera a la luz la noticia del fallecimiento de José Bisbal, su hijo David aparecía en redes sociales para rendir homenaje a su padre a través de un carrete de imágenes en blanco y negro antiguas de su progenitor durante su carrera como boxeador. «Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo», escribió.

Chenoa y David Bisbal. (Foto: Gtres)

A través de esta publicación, el artista ha recibido una oleada de mensajes de cariño y de reacciones. Sin embargo, hay un comentario que ha sido cuanto menos significativo: el de Chenoa, su primera pareja conocida. Los cantantes se coincidieron por primera vez en la primera edición de Operación Triunfo, donde protagonizaron una historia de amor y desamor que forma parte de la historia colectiva del reality. Su ruptura fue de lo más sonada a raíz de una intervención pública de la de Mallorca en la que aparecía entre lágrimas y con un chándal gris. Aunque siempre se ha puesto sobre la mesa que su relación es inexistente -e incluso mala- y a raíz de la supuesta cobra del cantante almeriense a su ex en el reencuentro de OT, la intérprete de Cuando Tú Vas ha querido tener un gesto con el que fuera su pareja. «Todo mi cariño para ti y la familia», ha escrito.

Elena Tablada y David Bisbal en el aeropuerto de Miami. (Foto: Gtres)

Por su parte, Elena Tablada -la madre de la mayor de los tres de sus hijos-, también ha querido tener un gesto público con el padre de su primogénita, Ella. Desde 2005 hasta 2011, la modelo y el artista mantuvieron una relación sentimental que, aunque terminó con tensiones, el dolor pudo transformarse en amor. De hecho, la presentadora siempre ha tenido buena palabras hacia el almeriense. Por ello, y por todo el tiempo que compartieron juntos -seis años-, la ex de Javier Ungría ha publicado en sus historias temporales el homenaje de David a su padre. Además, ha añadido un emotivo mensaje con un guiño a su hija. «El cielo abre hoy sus puertas grandes para recibir al abuelo Pepe. Por siempre en nuestros corazones», ha escrito.

Finalmente, el de Almería ha sacado fuerzas para agradecer todos los mensajes recibidos: «Todo el cariño que estamos recibiendo es un consuelo inmenso. Gracias de corazón por cada mensaje, por cada palabra y por tanto respeto. Me emociona ver cuánto dejó en la vida de los demás».