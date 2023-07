El día que Chenoa y Elena Tablada sí firmaron la paz

José Luis López, más conocido como El Turronero, celebró este sábado su sesenta cumpleaños con una gran fiesta en el Palacio de Exposiciones de Sevilla, el emblemático espacio arquitectónico de la capital andaluza diseñado por el arquitecto Álvaro Navarro Jiménez; con más de 3.500 invitados llegados de muchos puntos de la geografía española y lejos de nuestras fronteras, entre los que destacan nombres tan conocidos como Mario Conde, Albert Rivera, Carlos Herrera, Susanna Griso, María Zurita, Josep Pedrerol, Eduardo Inda, Juan José Padilla, Antonio Jiménez, José Ortega Cano, junto a sus hijos, Gloria Camila y José María, María José Suárez, Bertín Osborne, Chenoa o Elena Tablada, entre otros.

Precisamente sobre estas últimas se ha hablado mucho en las últimas horas después de que un amigo en común, Manuel Cabello Sosa, haya compartido con sus seguidores en Instagram una instantánea de los tres juntos en plena celebración. En la imagen en cuestión, Chenoa y Elena posan muy sonrientes y cómplices, dejando entrever lo que muchos han bautizado como una reconciliación tras más de una década de enemistad. Cabe recordar en este sentido, que desde que la empresaria comenzase su historia de amor con David Bisbal (44) en 2005, tan solo tres años después de que el almeriense saliera del concurso que le dio la fama -el matrimonio se separó en 2011-, fueron muchos los que aseguraron que Chenoa no veía con buenos ojos el noviazgo.

Elena Tablada y Chenoa en la fiesta de cumpleaños de ‘El Turronero’ / Instagram

Pero nada más lejos a la realidad. Esta no es la fotografía, ni tampoco la primera vez, que Chenoa y Elena Tablada comparten espacio (y de qué buena forma). Cabe remontarse a abril de 2022 para que las dos, entonces sí, firmaran la paz. Fue durante la fiesta de la primavera que organiza anualmente la revista ¡Hola! donde ambas coincidieron y pudieron hablar largo y tendido la una de la otra, forjando el inicio de una bonita amistad.

«Lo que más me ha sorprendido cuando la he visto es que han pasado 18 años y nunca habíamos coincidido en ningún sitio. La verdad es que ha sido una cosa muy natural. Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos. Al verla, parecía que ya la conocía, la he saludado y todo ha sido normal. Hubo buena química y no me ha sorprendido que la hubiera. Me alegro de que nos hayamos conocido», explicó entonces la diseñadora de joyas a la citada revista. «De manera súper natural, súper natural. Yo creo que al final se cierran etapas y las etapas cerradas son muy bonitas cuando al final ves que has cambiado, que has evolucionado hacia otro lado muchísimo más templado», fueron por su parte las palabras de la mallorquina.

Elena Tablada y Chenoa en un evento / Instagram

Chenoa muestra su apoyo a Elena en su peor momento

Sin ser un encuentro físico, el apoyo que ambas se han mostrado en redes sociales en los últimos tiempos también es una prueba de que la fiesta del sesenta cumpleaños de ‘El Turronero’ fue para Chenoa y Elena Tablada, una más que comparten juntas.

Fue en septiembre de 2022 cuando, en plenas idas y venidas con su ya ex marido, Javier Ungría, Elena Tablada lanzó una reflexión acerca de cómo había vivido su verano más difícil. «Así despido a, probablemente, el verano más aleccionador de mis 41 años de vida. Sabiendo que el sol igual que se va vuelve a salir y que la vida son momentos que nos ayudan a crecer. Voy para ti otoño y voy con todo», escribía. Unas palabras a las que Chenoa respondía con un emoticono de unas manos alzadas al cielo y un corazón.