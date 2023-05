El nuevo revés con el que Elena Tablada ha respondido al último movimiento de Javier Ungría

Pese a que en un primer momento parecía que su divorcio iba a ser amistoso, Javier Ungría y Elena Tablada están viviendo una situación cuanto menos tensa. Después de haber compartido seis años de matrimonio, fruto de los cuales nació su hija en común, Camila, la diseñadora y el empresario optaban hace casi doce meses por poner tierra de por medio, generándose entre ellos una enemistad que ha acabado poniéndoles frente a la Justicia por asuntos financieros.

Aunque aún quedan días para que tenga lugar su cara a cara en los juzgados, ambos ya han tenido oportunidad de hablar frente a las cámaras de Gtres sobre el tema. Un momento en el que Elena Tablada ha querido lanzar una serie de dardos contundentes hacia el que fuera su compañero de vida, el cual considera que las últimas filtraciones son una «artimaña» en toda regla por parte de su ex: «Pero, artimaña, es que… Entre estrategia, las contestaciones y todo parece que esto es un juego, y esto no es un juego, es la vida real», comenzaba explicando con una risa un tanto nerviosa, para después alegar que no le ha sorprendido en absoluto este comportamiento de Javier: «A mí no me impresiona nada ya (…) Si está preparado para todo pues fenomenal. Esto no es una lucha ni es un juego, no es una batalla, esto es la vida real, estamos hablando de una personita», indicaba, haciendo referencia así a su hija al considerar que no será hasta que estén frente a la Justicia cuando salga toda la verdad a relucir: «En un juicio no se actúa, se es como es cada uno. No tiene por qué cambiar nada, los principios humanos son como son y nada tiene por qué cambiar».

Pero lejos de dejar ahí su testimonio, la ex de David Bisbal ha dejado entrever que la postura que intenta demostrar Ungría, alejada de todo lo relacionado con el asunto, estaría siendo un tanto falsa: «Yo no veo que él tenga tanto silencio si cada vez que digo algo contesta (…) Yo estoy bien, gracias a Dios cada día estoy mejor y es lo que me ha tocado vivir y tengo que afrontarlo y aprender de ello. No es un enfrentamiento», zanjaba, intentando así quitar hierro al asunto pese a que su tono y sus gestos demuestren que está a punto de vivir un momento de lo más convulso con la persona que permanecía a su lado hasta hace unos meses.

Por su parte, el pasado lunes, 22 de mayo, el empresario también era captado por los reporteros de Gtres en un intento por hablar lo menos posible de su ex y del asunto que les concierne para poder darlo todo en los tribunales: «Cuando uno habla, sugiere o propone cosas sabiendo que el otro no va a decir nada, es sencillo, pero no voy a desmentir ninguna tontería porque he escuchado una gran cantidad de chorradas de las que no voy a decir nada al respecto», finalizaba.