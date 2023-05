El dardo encubierto de Javier Ungría a Elena Tablada en el momento más convulso

La relación entre Javier Ungría y Elena Tablada parece estar más tensa que nunca. Ha pasado casi un año desde que la diseñadora y el que fuera su marido decidieron poner punto final a su matrimonio tras haber compartido seis años de unión fruto de los cuales nació su hija en común, Camila. Sin embargo, lo que tal vez ninguno de los dos pudo llegar a imaginar es que su situación se torcería tanto hasta el punto de gozar de una enemistad que ha acabado poniéndoles frente a la Justicia por temas financieros.

Así lo revelaba durante esta misma tarde el empresario frente a las cámaras de Gtres. Un momento en el que él mismo ha dejado entrever que su vínculo con la que fuera su compañera de vida es nulo: «Estoy muy bien (…) Los dos sabemos que (el juicio) es en breve», comenzaba explicando, para después hacer caso omiso a las declaraciones en las que la ex de David Bisbal aclaraba que se había «sentido engañada durante mucho tiempo»: «Ya… Bueno, no sé a qué se refiere. Cuando uno habla, sugiere o propone cosas sabiendo que el otro no va a decir nada, es sencillo, pero no voy a desmentir ninguna tontería porque he escuchado una gran cantidad de chorradas de las que no voy a decir nada al respecto», señalaba con total contundencia, demostrando así que poco o nada le importan los testimonios que está haciendo públicos ahora Elena cuando han pasado casi doce meses de su sonada ruptura.

Dadas las circunstancias, la reportera ha querido preguntar a Ungría si considera que Tablada podría estar «aprovechando su silencio» para atacar por otros medios. Algo a lo que él prefiere no contestar de una manera directa, poniendo la mirada en su próximo juicio: «No tengo ni idea, cada uno tiene su estrategia y sus cosas y no me voy a meter. Me da rabia por mi hija sobre todo, pero cuando tenga que contestar ya contestaré», zanjaba, poniendo especial atención en el malestar que puede estar sintiendo su hija ante esta situación generada por sus progenitores.

De esta manera, Javier ha indicado que queda poco para que se celebre el juicio por el que tendrá que verse de nuevo las caras con Elena, y que quizá es por ello por lo que están empezando a salir a la luz ciertos rumores que apuntan hacia una infidelidad por parte de él cuando aún estaba con su ex mujer: «Sabemos la fecha los dos, por eso ahora salen estas cosas de la nada, bastante predecible todo…», finalizaba. Unas palabras con las que demuestra que las rencillas entre ellos están más presentes que nunca, motivo por el que habrá que esperar para que coincidan en los Juzgados y puedan finalizar su encontronazo acatando lo que dictamine la Justicia en lo que a lo económico se refiere.