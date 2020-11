Cayetano se une a las lágrimas de Francisco Rivera y reacciona ante la entrevista de su hermano

La entrevista que dio anoche Kiko Rivera en el especial ‘Cantora: la herencia envenenada’ ha hecho historia de la televisión. Nadie se imaginaba lo que ocurriría en una conversación marcada por la decepción que siente el DJ por Isabel Pantoja. «No la puedo perdonar ni olvidar lo que ha hecho», palabras que sentenciaban la buena relación que siempre han tenido. Tras el duro relato se vivió uno de los momentos más intensos y emotivos de toda la noche cuando su hermano, Francisco Rivera interviene en el programa a través de una llamada teléfonica. Sin embargo, eso no es todo porque Cayetano Rivera también se ha querido unir al dolor del hijo de la tonadiellera.

Lo ha hecho compartiendo una instantánea en la que aparece junto a Kiko Rivera. «Hermano, siempre contigo», ha escrito como muestra de apoyo. Una publicación que ha logrado una gran interacción entre los usuarios, incluido el mensaje de corazones de Eva González y Lucía Rivera Romero. Kiko ha confesado a Jorge Javier que a él también le gustaría llevar una buena relación con sus hermanos y que no la había llevado hasta ahora por todo lo que le había dicho su madre desde pequeño. «Veo la relación que tiene mi mujer con sus hermanos y yo eso no lo he tenido…», confiensa roto de dolor.

Es necesario recordar que el marido de Irene Rosales y Cayetano no se conocieron hasta una temprana edad. Fue en la boda de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera cuando se vieron por primera vez. «Nos abrazamos y me dio dos besos. Desde ese día hasta hoy tenemos una relación estupenda, quizá mejor que con Francisco, quizá por el carácter. A Kiko le quiero mucho y tenemos una relación de hermanos», contó el torero cuando protagonizó una entrega en ‘Mi casa es la tuya’.

Por otro lado, Francisco Rivera rompió a llorar cuando habló con Kiko Rivera en la llamada teléfonica durante el ya histórico especial. Lo hizo con un fin: mostrarle todo su apoyo. «Por favor, hermano, no cuentes lo que te he contado», intervenía Kiko haciendo referencia al famoso 2 de agosto de este mismo año en el que la historia que conocía el hijo de la cantante cambió para siempre. «Solo llamo para decirte que siento muchísimo el dolor que estás pasando porque yo he sufrido mucho. Papá estaría orgulloso de ti», sentenciaba entre lágrimas el torero.

Instantes después era Jorge Javier era quien desvelaba lo que ocurrió aquel día de verano del que Kiko Rivera no puede hablar, por órdenes expresas de sus abogados. Las pertenencias de Paquirri seguían en Cantora, en una habitación que siempre estaba cerrada. Un inesperado hallazgo que pone patas arriba la versión de Isabel Pantoja donde presuntamente alega que le robaron los bienes del que un día fue su marido…