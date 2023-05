Tres años. Este es el tiempo que ha pasado desde que Aless Lequio falleciera víctima de un sarcoma de Ewing, un tipo raro de cáncer que se produce en los huesos o en el tejido blando alrededor de los huesos, dejando a Ana Obregón (68) desolada. O esa es al menos la palabra más repetida por la televisiva en los último tiempos, y también en la emotiva y desgarradora carta que hace escasas horas le ha dedicado al «chico de las musarañas» a través de su perfil e Instagram, donde reúne a más de un millón de seguidores. «Tres años sin ti y las lágrimas no se secaron. Sigo sin aceptar que no estés aquí, que el puto cáncer le robara un futuro brillante a la persona con más coraje, bondad, honestidad, solidaridad y alocada ternura que he conocido en mi vida. Porque nadie amaba la vida tan intensamente como tu», comienza diciendo.

«Sigo sin aceptar que no pueda abrazar al amor de mi vida. Sigo sin aceptar que me arrancaran de cuajo a la persona que más me quería. ¿Sabes una cosa hijo? Desde que te fuiste he vivido en el infierno, con un único motivo para seguir aquí: realizar todo lo que deseabas y no pudiste. Tu libro es número uno en ventas, tu Fundación ya está salvando vidas, y conseguí traer a tu hija al mundo contra todos y a pesar de todos pero nada, absolutamente nada, apacigua el inmenso dolor de tu ausencia», continua la misiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

Unas palabras a las que siguen otras dedicadas a la pequeña Ana Sandra, que nació por gestación subrogada el pasado 20 de marzo en el Memorial Regional Hospital de Miami; y que acompañan a un vídeo recopilatorio de algunos de los mejores momentos de Aless junto a su madre. «Tu hija me mira con el mismo amor que tu, tiene tu olor, tu mirada y la daré el resto de mi vida el amor infinito que tengo dentro explotando de emoción. Bendito seas mi vida. Mi orgullo. Mi norte. Mi gladiador. Mi amor eterno. Estamos los tres juntos para siempre: tu hija, tu madre y tu», concluye.

La publicación ha despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como la de numerosos rostros conocidos y/o celebridades de nuestro país. Uno de los primeros en hacerlo ha sido Susana Uribarri (56), la empresaria e hija del periodista y presentador José Luis Uribarri, y uno de los apoyos fundamentales de la actriz: «Tu hijo estará súper orgulloso de ti. Siempre lo estuvo y ahora más al verte en cuerpo y alma con su hija», ha escrito. Por su parte, Ivonne Reyes (55) le ha enviado «un abrazo inmenso, repleto de luz» y Rosa Benito (67), ha escrito lo siguiente: «Hasta para irse eligió el día. 13 de mayo, día de Fátima», junto al emoji de un corazón.

se espera que regrese a España a lo largo del mes de mayo para cumplir con algunas de las obligaciones que dejó pendientes en nuestro país antes de su marcha, como dentro de unos días, lo va a contar todo», ha asegurado. Actualmente, Ana permanece en Miami, volcada en el cuidado de su nieta. No obstante,para cumplir con algunas de las obligaciones que dejó pendientes en nuestro país antes de su marcha, como la presentación oficial del libro, precisamente de Aless Lequio , que vio la luz el pasado 19 de abril. Asimismo, tal y como ha desvelado el presentador y amigo Bertín Osborne (68) este mismo sábado, Ana concederá una entrevista -la primera tras su vuelta-, para el programa Mi casa es la tuya, de Telecinco, próximamente. «Lo haremos ahora», ha asegurado.