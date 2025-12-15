Carmen Borrego, tajante sobre la actitud de Alejandra Rubio: "No tiene motivos"

Carmen Borrego se ha pronunciado en medio de la interminable guerra que mantienen Alejandra Rubio y su hijo, José María Almoguera. Recientemente, el joven acusaba a su prima de no haberse interesado lo más mínimo pese a saber que iba a ser intervenido el corazón para cambiarle el marcapasos.

Un delicado momento, durante el que Almoguera no ha sentido el apoyo de la hija de Terelu Campos, lo que deja entrever la profunda brecha que sigue existiendo entre ambos. «Que sepa que estoy bien no exime que no me lo pregunte ella», asegura José María. Además, a eso se suma que Alejandra no invitó ni a su tía ni a su primo al primer cumpleaños del pequeño Carlo. Algo, que habría dolido mucho al joven, quien no entiende por qué su prima le ha borrado por completo de su vida.

Carmen Borrego. (Foto: Gtres)

Alejandra Rubio y José María Almoguera, más distanciados que nunca

Una situación ante la que Terelu Campos afirma que «los dos son lo suficientemente mayores para solucionar los temas que tengan entre ellos». «No puedo obligar a nadie a que haga lo que no quiere. Ni la pobre de tu madre ni yo tenemos nada que ver… Evidentemente no me vuelve loca de alegría», ha sentenciado al respecto la colaboradora de Telecinco.

Unas declaraciones que han llevado a José María a reafirmarse en su postura, alegando que es mayor y que tiene muy claro que debe solucionar sus problemas, «pero es que yo no tengo ningún problema. No quería que conociera a su hijo porque me preguntaban en el programa», ha declarado al respecto. Y es que uno de los hechos que más habrían dolido a Almoguera es que Alejandra no le permita conocer a su hijo. «He estado sin aparecer en ningún lado y tampoco me ha llamado ni ha querido saber ni quiere que conozca. He coincidido con ella, me ha dado un beso y se ha ido. No lo entiendo», detallaba.

Alejandra Rubio en el cumpleaños de su hija. (Foto: Gtres)

Carmen Borrego se pronuncia en medio del conflicto

La misma opinión que parece compartir Borrego, quien prefiere no verse envuelta en más polémicas y se ha volcado con la salud de su hijo. Eso sí, no ha desaprovechado la oportunidad para señalar que «Alejandra no tiene ningún motivo para enfadarse, porque yo no he dicho nada malo de ella, pero cada uno es libre de tomarse las cosas como quiera». «No tengo ningún problema ni con mi hermana, ni con mi hijo ni con mi sobrina», ha sentenciado.

Carmen Borrego y José María Almoguera. (Foto: Gtres)

De momento, parece que la estabilidad está muy lejos de llegar al clan Campos, aunque Borrego mantiene la esperanza de que pasen unas Navidades tranquilas «todos juntos». «Reconozco que en cosas familiares soy cobarde y lo voy a seguir siendo. Si ser cobarde significa que mi familia no salte por los aires… seguiré siendo cobarde», reconocía durante su paso por el programa Vamos a ver. «No es que se lleven mal, es que de repente se han distanciado», argumentaba respecto al principal motivo por el que su hijo y su prima no mantienen una relación. «Yo no le pido a mi hermana que se posicione con su hija y ella no me lo pide a mí», concluía tajante. De igual modo, ella siempre ha defendido que no considera que su hijo abriese ninguna brecha, sino que «simplemente contó que le había dolido de la misma manera que yo le dije a Alejandra que tenía que escribir a su primo».