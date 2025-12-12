José María Almoguera rompe su silencio tras la operación de corazón a la que se ha sometido

José María Almoguera ha sido intervenido en un hospital de Madrid a causa de un problema médico que le ha mantenido apartado de los platós de televisión durante una temporada. Su madre, la colaboradora Carmen Borrego, ha confirmado su preocupación en distintos momentos, pero afortunadamente todo ha salido bien y la situación ya está controlada.

Tal y como ha explicado el propio José María, a los 24 años le pusieron un marcapasos porque padece el síndrome de Brugada, una enfermedad cardíaca poco común que afecta al corazón. Carmen Borrego dio algunos detalles sobre esta anomalía en Vamos a Ver, el espacio donde ejerce de tertuliana. En un primer momento dijo que se trataba de un asunto personal y que no quería dar más datos, pero después se vio obligada a dar algunas pinceladas. Según contó, José tenía que entrar en quirófano por este problema y aseguró que ella iba a estar a su lado.

José María Almoguera en ‘Fiesta’. (Foto:Mediaset)

El nieto de María Teresa Campos se ha encontrado con un equipo de la agencia Gtres y ha atendido amablemente al reportero. Cuando este le ha preguntado si estaba más tranquilo, ha respondido: «Un poco». Después ha agradecido la preocupación de la prensa y ha confirmado que ahora tiene que continuar con su tratamiento. Un dato importante es que ha admitido que su madre ha estado acompañándole en todo momento, algo que hace unos meses era impensable. Recordemos que tuvieron muchos problemas y que pasaron meses sin hablarse.

El apoyo de María ‘la Jerezana’

José María Almoguera no ha querido dar demasiadas declaraciones, pero ha dicho que «efectivamente» su novia le ha arropado durante todo este proceso. El joven entró a concursar en la casa de Gran Hermano VIP allí coincidió con María la Jerezana, una influencer que saltó a la fama a raíz de su participación en GH. La relación que mantienen avanza a pasos agigantados y no sería de extrañar que pasasen juntos la Navidad, pero Almoguera no quiere confirmarlo ni desmentirlo.

José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ en un evento. (Foto: Gtres)

«Paso por paso, pasamos esto y luego ya veremos», ha contestado Almoguera cuando le han preguntado por sus planes para las fiestas de diciembre. Sería interesante saber si va a encontrarse con su prima Alejandra, pues llevan una temporada distanciados. Cabe la posibilidad de que se reúnan en casa de Terelu Campos, quien se ha convertido en la matriarca de la dinastía. No obstante, habrá que esperar para descubrir quién forma parte de la lista de invitados.

Carmen Borrego está tranquila

Carmen Borrego en Madrid. (Foto: Gtres)

Carmen Borrego ha atravesado una época complicada con su hijo, aunque sus diferencias ya forman parte del pasado. José se enfadó con su madre porque, según su punto de vista, habla más de la cuenta, por eso la colaboradora se ha vuelto tan prudente. Eso sí, no ha podido evitar confirmar que Almoguera se encuentra bien tras salir del quirófano.

«Afortunadamente está muy bien mi niño, porque será mi niño siempre. Está bien, ha ido todo bien gracias a Dios», ha comentado en Vamos a Ver. Para zanjar el debate y cambiar de noticia, añadió: «El postoperatorio, que era lo que realmente temíamos, está siendo duro, pero se está portando como un campeón. Está siendo buenísimo enfermo y ya queda menos». Después de esto, José María ha reaparecido y le ha dado la razón a su madre: todo está bien.