José María Almoguera atraviesa un delicado momento de salud. El hijo de Carmen Borrego tendrá que pasar por quirófano para operarse del corazón de manera inmediata tras detectarse fallos en el marcapasos que porta desde hace más de una década. Una noticia que ha causado una gran preocupación en su entorno. Sin embargo, el primo de Alejandra Rubio, pese a los nervios de la intervención, está haciendo su vida con total normalidad e incluso no ha abandonado un hábito que no es recomendable en pacientes con cardiopatías.

Almoguera no deja de fumar pese a su problema de salud

Hace solo unos días, El tiempo justo desveló que su marcapasos estaba empezando dar problemas, lo que podría causar una descompensación del corazón o arritmias. «Está fallando, dando anomalías. Hay que cambiarle de forma urgente su marcapasos e intervenirle a máxima velocidad. Está esperando la llamada para comunicarle cuándo va a ser esa operación. Tanto él como su entorno están preocupados por la gravedad y la delicadeza de esta intervención», apuntó Leticia Requejo.

Almoguera, pillado fumando antes de su operación de corazón.

Sin embargo y pese a la gravedad, José María Almoguera no ha abandonado un hábito que no es recomendable en los pacientes con cardiopatías: el tabaco. Tras salir de su casa en dirección al gimnasio, el ex concursante de Gran Hermano Dúo 3 no ha parado de fumar pese a las recomendaciones médicas.

Por su parte, el sobrino de Terelu no ha dado declaraciones al respecto, solo ha dicho que tiene «ansiedad» al hablar sobre este asunto, del que se ha pronunciado en contadas ocasiones. «A mí si me dan un golpe en el desfibrilador no me hace ninguna gracia, porque ya no es una broma, es una cosa que atenta contra mi integridad y no me va a gustar», confesó en ¡De Viernes! También se pronunció sobre ello tras la muerte de Michu: «Son muy desconocidas en este momento casi todas las enfermedades de este tipo. Yo tengo una del mismo estilo y es muy complicado saber en qué momento te puede afectar. Tú lo tienes genético y una fiebre puede hacer que esto salte y vaya a más».

En esta salida, el sobrino de Carmen Borrego ha estado acompañado por su novia, su mayor apoyo.

Una polémica que protagonizó también su prima

Sabido es que, en la mayoría del clan Campos, consumen tabaco. De hecho, su prima Alejandra protagonizó una polémica horas después de que se anunciara su embarazo por este mismo asunto.

La novia de Carlo Costanzia, con el que se escapó a Baleares para huir del foco mediático, fue pillada fumando. Unas imágenes por las que fue muy criticada. «Entiendo que se haya criticado lo del tabaco. Tenía un vicio muy malo que fumaba mucho. A día de hoy no fumo mucho, lo trato con mi ginecóloga. Fumar en el embarazo es malo. No estoy fumando habitualmente. Me ha costado mucho dejarlo», dijo.

También fue su madre, Terelu Campos, la que salió en su defensa: «Lo que pasa es que muchas veces… fumar es malo siempre y lo dice una asquerosa fumadora, pero hay momentos en que el corte radical provoca un estado estrés que es muchísimo peor. Entonces, si te fumas dos o tres pitillos… no debes fumarte ninguno, pero a ver… Yo fumé en el embarazo».