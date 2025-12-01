El entorno de José María Almoguera, en alerta por su estado: "Hay que intervenirle"

Máxima preocupación en el entorno de las Campos por el estado de José María Almoguera después de que su marcapasos haya sufrido un pequeño revés. El hijo de Carmen Borrego lleva desde hace 12 años haciendo frente a una enfermedad cardíaca que, en caso de no ser controlada, puede provocar arritmias e incluso descompensación del corazón. Pese a ello, Almoguera ha llevado una vida completamente normal; al menos, hasta ahora, cuando su marcapasos comienza a dar problemas. «Está fallando, dando anomalías», ha explicado Leticia Requejo desde El tiempo justo.

«Hay que cambiar de forma urgente su marcapasos e intervenirle a máxima velocidad», asegura la periodista. Justo por eso, ha recibido una llamada del hospital para tratar el tema, y de momento «está esperando la llamada para comunicarle cuándo va a ser esa operación». Al parecer, el primo de Alejandra Rubio todavía no tiene una fecha exacta para pasar por quirófano. «Tanto él como su entorno están preocupados por la gravedad y la delicadeza de esta intervención», ha informado al respecto.

José María Almoguera y su novia, María ‘la jerezana’. (Foto: Gtres)

Síndrome de Brugada, la enfermedad de José María Almoguera

Pese a que Almoguera ha hablado en contadas ocasiones sobre su estado, ha dejado muy claro que es un asunto que le preocupa y con el que intenta tener el máximo cuidado posible. «A mí si me dan un golpe en el desfibrilador no me hace ninguna gracia, porque ya no es una broma, es una cosa que atenta contra mi integridad y no me va a gustar», confesaba durante su paso por el programa ¡De Viernes! Y es que él mismo reconocía que debe tener mucho cuidado con la medicación.

José María Almoguera. (Foto: Gtres)

José María sufre una afección genética llamada síndrome de Brugada, y lleva un marcapasos desde los 23 años. Una enfermedad bastante desconocida y que puede afectar en cualquier momento. De hecho, muchas personas que sufren esta dolencia ni siquiera son conscientes de su gravedad. Entre los signos de alerta encontramos desmayos, palpitaciones o episodios de respiración entrecortada, especialmente durante el sueño.

Un marcapasos desde los 23 años

Tras el fallecimiento de Michu, -ex novia de José Fernando Ortega-, quien también padecía una enfermedad cardíaca, José María aplaudía el hecho de que lo hubiese dejado «todo por escrito, todo preparado». «Son muy desconocidas en este momento casi todas las enfermedades de este tipo. Yo tengo una del mismo estilo y es muy complicado saber en qué momento te puede afectar. Tú lo tienes genético y una fiebre puede hacer que esto salte y vaya a más», argumentaba al respecto.

José María Almoguera y su novia. (Foto: Gtres)

Desde El tiempo justo, han querido calmar los ánimos y aseguran que se trataría de una intervención muy común y que, aunque hay que pasar por quirófano, se trata de una pequeña incisión para extirpar un desfibrilador y meter otro. Del mismo modo, colaboradores como Alexia Rivas consideran que, al estar controlado por los profesionales pertinentes, no tiene por qué haber ningún tipo de peligro.