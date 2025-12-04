José María Almoguera confiesa cómo vive la espera de su operación de corazón

José María Almoguera atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida debido a problemas de salud que han salido a la luz recientemente. La noticia de que deberá someterse a una operación cardíaca de urgencia ha generado preocupación tanto en su entorno cercano como en los seguidores que lo conocen por su presencia en televisión. La intervención quirúrgica será necesaria tras detectarse fallos en el marcapasos que Almoguera porta desde hace más de doce años, un dispositivo que se había convertido en parte fundamental de su vida diaria debido a su condición cardíaca.

El joven padece síndrome de Brugada, una patología poco común que provoca una predisposición a sufrir arritmias potencialmente letales y aumenta el riesgo de muerte súbita. Esta enfermedad, que se caracteriza por alteraciones en la actividad eléctrica del corazón, requiere un seguimiento médico constante y ha marcado gran parte de la vida de Almoguera desde que se detectó. De hecho, el marcapasos que lleva desde los 23 años se ha convertido en un elemento indispensable para su estabilidad, y los recientes fallos han obligado a los médicos a programar su intervención quirúrgica para garantizar que su corazón funcione correctamente.

José María Almoguera y María ‘La Jerezana’ en un evento. (Foto: Gtres)

A pesar de la gravedad de la situación, José María ha intentado mantener la calma y continuar con su rutina diaria. Este jueves ha sido visto paseando acompañado de su pareja, María La Jerezana, con quien mantiene una relación desde que se conocieron en el reality GH Dúo 3. Durante este paseo, la prensa le ha preguntado sobre su estado de salud y la próxima operación, pero el joven ha preferido no dar demasiados detalles. «Normalmente, siempre os atiendo muy bien, pero es que estoy con un poquito de ansiedad y no me apetece mucho hablar», ha dicho, sin soltar la mano de su pareja, lo que refleja tanto su nerviosismo como la importancia del apoyo emocional en estos momentos difíciles.

En ese sentido, cuando un reportero le ha preguntado si su ánimo estaba afectado por la intervención, Almoguera ha respondido de manera afirmativa: «Sí, claro. Un poco por todo». Sus palabras transmiten la mezcla de preocupación natural ante un procedimiento quirúrgico delicado y la presión que supone ser objeto de atención mediática, dado que su vida personal es seguida con interés por los medios de comunicación. Este último aspecto ha generado cierto malestar en su madre, Carmen Borrego, quien en los últimos días se ha mostrado sorprendida y algo contrariada por la filtración de la noticia. La colaboradora televisiva ha asegurado que no es responsable de que la información haya llegado a los medios y subraya que quien debe dar detalles sobre la operación es únicamente su hijo. «Lo que me sorprende es que era algo que acababa de hablar. Lo que me preocupa no es que se cuente, es que me señalen a mí», ha dicho.

Carmen Borrego en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La información sobre la intervención, cabe destacar, fue adelantada por Leticia Requejo, del programa El tiempo justo, quien explicó que José María había recibido una llamada de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid para cambiar su marcapasos, ya que se habían detectado errores que podían comprometer su salud. Ante la gravedad de la situación, tanto Almoguera como su entorno familiar han mostrado preocupación y están siguiendo de cerca los pasos médicos necesarios para garantizar que la operación sea exitosa.

José María es padre de un hijo fruto de su relación anterior con Paola Olmedo, de quien se separó en marzo del año pasado. Tras este cambio personal, ha buscado dar un nuevo rumbo a su vida, debutando como colaborador televisivo y consolidando su relación con María La Jerezana. Esta nueva etapa ha coincidido con un momento en que su salud requiere especial atención, lo que ha generado una combinación de emociones en él y en su familia. Carmen Borrego ha declarado que probablemente se ausentará de su trabajo en televisión durante los días cercanos a la operación para poder acompañar a su hijo. Asimismo, otros familiares, como Alejandra Rubio, se han mostrado pendientes de José María y han expresado sus deseos de que todo salga bien: «Espero que todo salga fenomenal», afirmó Rubio tras conocer la noticia por los medios.