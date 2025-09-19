José María Almoguera confiesa la verdad sobre su polémico encuentro con Carlo Costanzia

José María Almoguera y Carlo Costanzia han protagonizado un polémico encuentro que ha tenido lugar en un restaurante de Madrid, durante el cumpleaños que organizó Terelu Campos para celebrar sus 60. Como todo el mundo sabe, el hijo de Carmen Borrego ha abrazado la fama con una sonrisa y ahora se deja ver por ciertas fiestas. De esta forma, ha acudido a una entrega de premios celebrada en el Museo Chicote de la capital y ha hablado del novio de su prima, Alejandra Rubio. Lo primero que ha hecho ha sido dejar claro que no hay ningún problema al respecto y que tiene una opinión fantástica sobre el.

Antes de entrar en detalles debemos recordar que LOOK estuvo allí e informamos en primera persona de todo lo que pasó durante la fiesta. Tal y como explicamos hace unos días, fue una reunión de amigos y familiares marcada por la polémica, pues Terelu Campos no invitó a su consuegra, la modelo Mar Flores. Por otro lado, era la primera vez que José María veía a Carlo Costanzia y todos querían saber en qué términos iba a desarrollarse este suceso. Para evitar especulaciones, el colaborador de Telecinco ha dado un golpe en la mesa y ha ofrecido su versión de los hechos con total naturalidad.

José María Almoguera con María ‘La Jerezana’. (Foto: Gtres)

«Ayer conocí a Carlo y me pareció un chico encantador, muy educado y muy respetuoso», ha comentado al respecto. El problema es que nadie olvida que José María todavía no ha tenido posibilidad de ver al hijo de su prima, algo muy extraño que ha desatado todo tipo de interrogantes. «Esa pregunta no es para mí», responde delante de los micrófonos de la agencia Gtres cuando le sacan el tema.

Almoguera defiende a Terelu Campos

Dejando a un lado el tema que nos ocupa, José María ha cambiado de tema para dar la cara por su tía. Una parte del público está criticando a Terelu Campos por no haber invitado a Mar Flores a su cumpleaños, pero Almoguera considera que es una decisión lógica porque «no son amigas». También ha explicado que la comunicadora ha dado prioridad a su círculo más íntimo, de hecho, había «mucha familia de Málaga» que no tiene nada que ver con los medios ni con el mundo del espectáculo.

«Terelu es una persona muy generosa y ha ayudado a nuestra educación y a nuestro crecimiento como persona. Todo lo que pueda decir de ella es poco», ha declarado en el Museo Chicote. Con estas palabras queda claro que el colaborador no tiene ningún conflicto abierto con su familiar, a pesar de que hace unos meses se lanzaron varios reproches indirectos.

¿Qué sucede con Alejandra Rubio?

Alejandra Rubio en el 60 cumpleaños de su madre, Terelu Campos. (Foto: Gtres)

El asunto de Terelu Campos ha quedado claro (al menos de momento), pero hay otro aspecto que no podemos perder de vista: la relación (o nula relación) entre José María Almoguera y Alejandra Rubio. Supuestamente se habían criado juntos y disfrutaban de una bonita amistad, pero el tiempo ha demostrado que los sentimientos cambian y que la familia Campos no atraviesa un buen momento en este sentido. Sin embargo, Almoguera parece estar dispuesto a enterrar el hacha de guerra con Alejandra.

El cumpleaños de Terelu habría sido una ocasión perfecta para posar delante de las cámaras y silenciar los rumores, pero los nietos de María Teresa Campos no quisieron compartir foto. No obstante, José defiende: «No surgió, pero yo no tengo ningún problema en posar con mi prima». También estaba Carmen Rosa, la hija de Carmen Borrego, y ella también esquivó a Rubio públicamente, a pesar de que el vínculo que mantiene con la colaboradora no está tan deteriorado. En definitiva, sólo queda esperar para ver cómo encajan las nuevas piezas del puzle de las Campos.