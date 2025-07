Carla Goyanes da la clave sobre cómo sus sobrinos sobrellevan la pérdida de Caritina

A punto de cumplirse un año de la repentina muerte de Caritina Goyanes, la nueva edición de los premios de la revista Elle Gourmet ha querido organizar un sentido y emotivo reconocimiento póstumo a su trayectoria como fundadora del catering Sixsens by Cari. La cita ha tenido lugar este martes, 8 de julio, en la Embajada de Italia de Madrid, hasta donde, como no podía ser de otra manera, se han desplazado algunos de los seres queridos de la fallecida, como su marido, Antonio Mato, su madre, Cari Lapique, y su hermana, Carla Goyanes. Precisamente esta última no ha tenido problema en atender a los medios de comunicación y en dedicar unas bonitas palabras a la mencionada.

«Es un honor para nosotros que se reconozca su trayectoria. Ha dejado un gran legado que va a continuar, así que todo esto siempre ayuda», comenzaba a decir. En ese momento, los reporteros quisieron conocer cómo estaban sobrellevando sus sobrinos la ausencia de su madre, algo que Carla no tuvo impedimento en contestar. «Mi hermana les ha transmitido la gran fe que ella tenía. Y eso les ha ayudado mucho y les sigue ayudando, y hace que lo estén sobrellevando, que sigan hacia delante y que sean felices, dentro de esa gran ausencia, que para todos es muy dolorosa, pero que ha conseguido que, gracias a esa fe, resistan en pie», confesaba.

Carla Goyanes en los premios de la revista Elle Gourmet. (Foto: Gtres)

Recientemente, a través de sus redes sociales, Carla se ha mostrado muy orgullosa de Pedro, el hijo mayor de Caritina, por las notas que ha sacado en el último curso escolar. Es por ello por lo que, en sus declaraciones en el evento mencionado, también ha querido hacer mención a ello y presumir de nuevo de los logros académicos de su sobrino. «La verdad es que es una máquina, ha estudiado muchísimo, se ha esforzado un montón, y estamos todos muy orgullosos de él. Bueno, de todos, lo que pasa es que con él… menudas notazas», manifestaba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carla Goyanes Lapique (@carlugoyanes)

Sobre cómo recuerda a su hermana, Carla aseguraba que era una «gran mujer, una gran madre, una gran empresaria, una gran amiga, una gran jefa y una maravilla de persona». Por otro lado, comentaba que si pudiera estar presente en este homenaje, «estaría muy orgullosa de su trabajo» y se lo agradecería a su equipo. «Ella era así. Muy humilde y siempre con su gente. Era la mejor jefa que se podía encontrar», añadía.

Actualmente, Antonio Mato, viudo de Caritina, es el que se está encargando de la empresa que dejó su difunta mujer. Un trabajo que Carla asegura que «está haciendo fenomenal». «Él se está ocupando de que eso se mantenga», explicaba. «La verdad es que siempre hemos estado muy unidos. Lo estamos, y lo vamos a estar siempre», concluía.