La vida de Caritina Goyanes frente a los focos en cinco imágenes inolvidables

Caritina Goyanes ha fallecido a los 46 años, semanas después de despedirse de su padre. La empresaria era una de las grandes musas de la crónica social, aunque siempre fue extremadamente discreta. Su trayectoria forma parte de la prensa del corazón. Ha vivido momentos inolvidables: se ha casado, ha tenido hijos, ha montado su propio catering e incluso ha coqueteado con la industria de la moda. A continuación, exponemos las cinco fotos más importantes en la vida de Caritina.

El adiós a su padre, Carlos Goyanes

Caritina tuvo que enfrentarse a un golpe muy duro durante sus últimos días: la muerte de su padre, el emblemático productor Carlos Goyanes. Falleció de forma repentina en Marbella, concretamente en la casa donde la familia se reúne para pasar la temporada estival. El destino le tenía preparado un suceso bastante triste a Caritina, pues ella también se marchó en el mismo lugar, pero con 19 días de diferencia.

Caritina y su hermana Carla Goyanes. (Foto. Gtres)

La empresaria contaba con el apoyo de su marido, de sus hijos y del resto del clan. A pesar del golpe, todos estaban unidos, intentando salir adelante. Por desgracia, Caritina ya no está entre nosotros, pero su recuerdo permanecerá para siempre en la memoria de sus miles de seguidores.

En la imagen que rescatamos queda claro la bonita unión que había entre Carla y Caritina, las hijas de Cari Lapique. Después de la triste pérdida, Carla escribió una carta donde ponía: «No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños. Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida».

Su boda con Antonio Matos

Caritina Goyanes el día de su boda. (Foto: Gtres)

Corría el año 2008 cuando Caritina decidió dar el paso definitivo en su relación con Antonio Matos, el hombre de su vida. La pareja celebró una boda de ensueño en Ibiza a la que asistieron más de 500 invitados, entre ellos muchos rostros conocidos. La alta sociedad se trasladó a la citada isla para acompañar a la hija de Carlos Goyanes en uno de los momentos más importantes de su vida.

Nadie quiso perderse este evento. Algunos rostros tan emblemáticos como Lolita Flores, Ana Rosa Quintana y Naty Abascal se pusieron sus mejores galas para formar parte del mismo. También se dejó ver por allí Vicky Martín Berrocal, Rafael Medina y Cayetana Guillén Cuervo.

Sus veranos en Marbella

Caritina Goyanes, con su familia en Marbella. (Foto. Gtres)

Si algo caracterizó a Caritina fue su enorme corazón, por eso a su boda acudió tanta gente. Es lo que Carla Goyanes ha puesto en valor en la carta que compartió en sus redes horas después de la triste pérdida. También le prometió que iba a cuidar de sus hijos como si fueran suyos. Hay que recordar que Carla tiene una relación fantástica con sus sobrinos.

En la imagen que mostramos en este apartado aparece Caritinia con su hermana y con los pequeños de la casa. La familia disfrutaba al máximo de la Costa del Sol. Tienen una casa en Marbella y poco a poco se han convertido en una institución dentro de la ciudad. Por eso Andalucía también lamenta el adiós de la querida empresaria.

Los tres grandes amores de Caritina: su marido y sus dos hijos

Caritina Goyanes con sus hijos. (Foto: Gtres)

Antonio es el hombre al que más ha amado Caritina. El matrimonio tuvo dos hijos que se convirtieron en el motor de la escritora: Pedro, nacido en marzo de 2010, y Mini Cari, quien llegó al mundo tres años después. Los pequeños se han quedado huérfanos de madre, pero tienen detrás una familia unida que les ayudará en todo lo posible.

«Ten por seguro que voy a ser muy fuerte y voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen, como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuanto le querías», le escribió Carla en su famosa carta.

Una sonrisa infinita

Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

La vida de Caritina Goyanes ha estado repleta de momentos importantes, como por ejemplo cuando presentó su libro, Las recetas de Caritina. También ha protagonizado eventos tan importantes como la inauguración de su empresa, sin duda un paso adelante que consolidó su buena reputación. Lo mejor es que todo lo que ha vivido lo ha hecho de la misma forma: con una sonrisa eterna.