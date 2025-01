La familia Goyanes Lapique está enfrentando una triste Navidad con dos marcadas ausencias: Caritina Goyanes y Carlos Goyanes. El pasado mes de agosto la hermana y el padre de Carla morían con apenas tres semanas de diferencia, un duro varapalo que dejó a la familia completamente devastada. Carla Goyanes y su madre, Cari Lapique, intentan recuperar la normalidad apoyándose la una en la otra, especialmente por el bien de los hijos de Caritina. Carla ha publicado en sus redes sociales un emotivo vídeo familiar recopilando los mejores momentos de sus vacaciones: “¡Feliz año 2025! Después de unas maravillosas vacaciones en familia volvemos al trabajo esperando la llegada de los Reyes Magos. Gracias por vuestros mensajes. #añonuevo #bengus2024 #familytime #familyfun #familylove #tiempodecalidad #qualitytime #makingmemories #creandorecuerdos”.

Carla Goyanes publicó una carta de despedida dirigida a su hermana prometiéndole no abandonar nunca a sus pequeños: “Voy a cuidar a tus hijos todo lo que me dejen como si fueran míos, voy a cuidar a mamá por las dos y voy a cuidar a Matos porque sé cuánto le querías. Verás crecer desde el cielo a tus hijos y vas a estar muy orgullosa de ellos”. La empresaria no ha faltado a su palabra y pudimos verla en la edición navideña del festival Starlite en Madrid, junto a su sobrina y su hijo. “Los niños se merecen que estemos felices. Hay que seguir adelante por nosotros y a los de arriba les encantaría que estuviéramos así, por nosotros mismos y por ellos”, explicó a los micrófonos de Gtres durante el photocall del evento. Respecto a su madre, Carla afirmó que “ahí va, poco a poco”.

Carla Goyanes posa junto a su hijo y su sobrina en la edición navideña del festival Starlite. (Foto: Gtres)

La repentina muerte de Caritina Goyanes el pasado 26 de agosto, dejó dos hijos huérfanos y un marido completamente abatido. Carla quiere convertirse en un refugio para sus sobrinos, Pedro y Mini Cari, que han sufrido la pérdida de su madre demasiado pronto. La empresaria está intentando recuperar la ilusión en estas fechas tan señaladas, aunque probablemente se trata de la Navidad más complicada de su vida. Tal y como escribió en sus redes sociales, la muerte de su hermana ha dejado muchos planes sin terminar: “Nos faltaba mucho por hacer. Todavía no me creo que no vayamos a hablar más, ni abrazarnos, ni consolarnos, ni disfrutar más de la vida juntas con nuestros hijos. No más risas, no más discusiones, no más bailes, no más viajes, no más cumpleaños”.

Carla y Caritina Goyanes. (Foto: Gtres)

Carla se deshace en halagos hacia su hermana: «Eras única e irrepetible, la más generosa, divertida, curranta, disfrutona, con una fe que siempre he envidiado y te ha hecho ser muy feliz los últimos años de tu vida. No conozco a nadie con más amigas que tu , algunas como hermanas. Has sido una madre entregada, una hija super pendiente de tus padres y aunque seamos totalmente distintas eres la mejor hermana que he podido tener».