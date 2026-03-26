La cara de Brigitte Macron al ver llegar a Melania Trump a su encuentro con un asistente robot

El pasado miércoles, 25 de marzo, la Casa Blanca fue el escenario de una cumbre sobre educación y tecnología infantil que tuvo lugar bajo el marco del programa Construyendo juntos el futuro. Hasta allí se desplazaron multitud de rostros conocidos de diferentes ámbitos que no quisieron perderse el acto, los cuales quedaron completamente impactados al ver aparecer por sorpresa a Melania Trump acompañada por un robot humanoide de la compañía Figure AI.

La mujer de Donald Trump se convirtió así en la anfitriona de la reunión, llamando la atención de propios y extraños mientras desfilaba por la alfombra roja de la sala, junto al robot llamado Figure 03, con un look total white compuesto por un traje sastre de la firma Dolce & Gabbana que ha combinado con unos zapatos de tacón terminados en punta y una camisa a juego. Al llegar a la mesa principal, Melania comentó que «el futuro de la IA está personificado y que muy pronto pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que brindarán utilidad».

Melania Trump en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

Melania Trump no fue la única primera dama que se encontraba en el evento. Y es que junto a ella, también estaban presentes Sara Netanyahu, esposa del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, Olenna Zelenska, mujer del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y la francesa Brigitte Macron. Esta última, haciendo gala de su espontaneidad y naturalidad, fue la otra protagonista de la jornada, ya que su rostro no pasó desapercibido cuando apareció este robot humanoide.

🇺🇸 ¡HISTÓRICO! Un androide acaba de presentar a la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, quien ha invitado a Brigitte Macron y a otras primeras damas del mundo a una cumbre internacional de alto nivel. El tema que une a estas mujeres poderosas:

Inteligencia… https://t.co/XFzZZpOZ8P pic.twitter.com/1yBXwBVEoe — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) March 25, 2026

Tal y como se puede ver en las imágenes trascendidas, Brigitte Macron parece intentar aguantarse la risa. Un gesto que deja entrever que la escena le pareció divertida y entretenida a la par que inesperada. Y es que el avance de la tecnología es una cuestión que no deja de sorprender tanto a rostros conocidos como a personas de a pie. Y la francesa no ha podido ocultarlo en esta escena que, como no podía ser de otra manera, no ha tardado en dar la vuelta a la red.

Brigitte Macron y Melania Trump en la Casa Blanca. (Foto: Gtres)

En cuanto a la vestimenta, Macron ha elegido un estilo completamente distinto al de Melania. Y es que ha elegido una blazer estructurada de color azul oscuro, con unos pantalones a juego que dejaban al descubierto su cuidada figura. Lo ha combinado con una blusa blanca con lazada al cuello.