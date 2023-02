El giro de 180 grados en la actitud de Clara Chía que la convierte en influencer

Pese a haber permanecido varios meses en un hermético segundo plano esquivando a la prensa mientras se convertía en uno de los personajes más buscados del panorama nacional, Clara Chía ya no se esconde. Han pasado ya ocho meses desde que Gerard Piqué y Shakira hicieron pública su ruptura, razón por la que tanto el ex futbolista como su actual pareja han optado por adoptar una postura mucho más abierta a nivel público, dejándose ver de manera conjunta con total normalidad y dando cabida a sus proyectos profesionales sin hacer mucho caso a los mensajes que les lanzaba la de Barranquilla durante su Session 53 junto a Bizarrap.

Lo que nadie podía llegar a imaginar es que, aunque en un primer momento quiso pasar desapercibida, Clara Chía ahora habría dado el salto a las redes sociales al aparecer en los vídeos de uno de los salones de belleza más destacados de la Ciudad Condal. Este no es otro que ANARA by Ana Lérida, un centro especializado en belleza, cosmética y cuidado personal de Barcelona al que la joven habría confiado su melena, protagonizando una grabación con la que, en cierto modo, ha conseguido sacar provecho económico a la popularidad mundial que ha cosechado a raíz de su incipiente romance con el que fuera jugador del FC Barcelona cuando tan solo habían pasado unas semanas del anuncio de su separación con la intérprete de Waka Waka.

Según esta información, adelantada por El Periódico de Catalunya, esta sería la primera vez en la que Clara rentabiliza su imagen para así conseguir un beneficio económico que iría más allá de su trabajo en la empresa de su novio, Kosmos Global Holding S.L., además de estar ayudando al empresario de manera semanal en la famosa Kings League, la cual está batiendo récords de audiencia.

El nuevo contragolpe de Shakira

Aunque son ya tres las canciones en las que Shakira ha descubierto sus sentimientos amorosos a sus seguidores, especialmente en la protagonizada junto a Bizarrap, todo apunta a que las indirectas de la colombiana hacia su ex no han hecho más que empezar. Hace tan solo unos días salía a la luz que la cantante tenía prevista una colaboración con Karol G que probablemente vaya en la misma dirección que sus temas previos, siendo toda una declaración de intenciones con dos destinatarios directos: Clara Chía y Gerard Piqué. Sin embargo, lo cierto es que la artista podría estar barajando otras opciones profesionales, entre las que estaría la de contar la versión de su historia y posterior desamor frente a las cámaras. Así lo ha desvelado Saúl Ortiz en 20 Minutos, dejando entrever que la de Barranquilla «estaría dispuesta a contar su historia en una entrevista para televisión». Una aparición pública que, sin duda alguna, dinamitaría la aparente tranquilidad del ex futbolista y de su actual novia para volver a abrir una guerra que, por el momento, no parece tener fin.