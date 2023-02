El gran triunfo de Núria Tomás, la ex de Piqué a la que dejó por Shakira

Mientras Shakira y Piqué continúan con su propia guerra fría, la ex del futbolista ha aprovechado la repercusión mediática de la separación de la pareja para anunciar su compromiso. Núria Tomás, la mujer que un día consiguió conquistar el corazón del catalán, ha comunicado a través de sus redes sociales que pasará por el altar junto a su pareja, el empresario Agus Puig, dentro de cinco meses. «Después de 3 años y 2 hijos, empezamos nuestro noviazgo. Nos casamos el 3 de junio de 2023 amándonos como nunca. Gracias vida», ha escrito en el universo 2.0.

Una frase que deja claro que lo suyo fue obra del destino, pues conoció al padre de sus hijos después de que Piqué le rompiera el corazón. Fue hace 13 años cuando su nombre comenzó a sonar con fuerza en la crónica social tras convertirse en una de las WAG del momento. Pero su ilusión duró poco, pues pronto fue humillada públicamente por el catalán, que le fue infiel con Shakira. Todo el mundo fue testigo de su deslealtad, experiencia que la de Barranquilla también convirtió en negocio. «Me dicen que tu novia anda con un rifle, porque me vio bailando mambo pa’ ti, ¿qué no me lo permite? Yo no tengo la culpa de que tú te enamores», reza la canción que le dedicó.

Pero, a pesar del desprecio al que tuvo que hacer frente, Núria pudo conocer al hombre que hoy en día es su pilar fundamental, su marido, el padre de sus hijos y con quien quiere compartir el resto de su vida. Lo cierto es que la pareja ya contrajo matrimonio con un enlace civil el pasado 2020, en plena pandemia. Pero ahora han retomado sus planes de celebrarlo por todo lo alto con la gente que más les quiere. Una noticia que llega justo después de la caída en la relación que para ella supuso un antes y un después en su vida, y de la que no quiere saber absolutamente nada, pues ahora está viviendo una etapa de lo más feliz con dos hijos y un hombre al que quiere con todas sus fuerzas.

El 24 de octubre de 2020, Núria compartió con sus seguidores que se había casado con el amor de su vida. Un enlace celebrado en el Ayuntamiento de Alella al que solo acudieron las personas más cercanas de su entorno debido a la situación sanitaria entonces presente. «No he roto aguas, es una copa de vino enterita, por aquello de estrenar una nueva etapa llena de alegrías. Recién casada con el mejor ser humano que he conocido», escribió. Un día de lo más especial en el que también estuvo presente Apolo desde la barriga. El 30 de noviembre nació el primogénito de la pareja y Edu, su segundo hijo, llegó en junio de 2022. Ahora, Núria Tomás y Agus Puig se han convertido en una preciosa familia. Y es que, no hay mal que por bien no venga, pues la ex novia de Piqué pudo conocer al hombre de su vida gracias a lo que un día le hizo llorar.