El pasado fin de semana salía a la luz una presunta fotografía de Isabel Pantoja disfrutando en compañía de unos amigos en un chiringuito de Conil de la Frontera. Una imagen que, sin duda no ha pasado desapercibida, ya que la artista no acostumbra a dejarse ver en su vida cotidiana. Ahora, se ha revelado que dicha imagen no corresponde a la intérprete de Marinero de luces.

Este lunes 29 de agosto Sálvame ha tratado en directo este tema, ya que se trataría de uno de los bombazos del verano. El protagonista que está tras esta información no es otra persona que José Antonio Avilés, quien ha entrado en directo para dar a conocer detalles sobre cómo ha recopilado toda la información. Minutos después, el reportero José Antonio León aparecía en pantalla con un claro mensaje.

“La fotografía de Isabel Pantoja y sus amigas en la playa es falsa. No es un montaje, pero no es Isabel Pantoja. Las protagonistas de estas fotografías están molestas que además se da la circunstancia de que son madre y tía de una amiga de una amiga mía”, indicaba el comunicador. Mientras dice estas palabras, Avilés se encuentra también en una videollamada y, como era de esperar no ha tardado en responder. “La persona que me pasa la fotografía y con la persona que yo hablo, esta persona está grabada con su autorización del contrato verbal que se hace, que si queréis yo lo pongo a disposición del programa”, contestaba el contertuliano en shock.

Quien también se ha pronunciado sobre esta información ha sido María Patiño, presentadora de Socialité, donde emitió dicha fotografía. “Lo primero quiero pedir disculpas a todos los telespectadores. Yo no me río. No me hace ninguna gracia. No hablo en nombre del equipo de Socialité. Sé cómo se ha levantado esta mañana mi directora. Esto no es una persona que le pase una información equivocada, sino que yo sé cómo tú trabajas y construyes falsas pruebas. Tú no eres una persona a la que se la cuelan José Antonio”, comenzaba diciendo María visiblemente afectada. Segundos después, Avilés intentaba intervenir. “Te vas a callar la boca ahora mismo porque voy a hablar yo porque si no le pido al directo que me lo quiten de pantalla porque es un tema lo suficientemente serio para que haya gente que trabaja de lunes a viernes de ocho de la mañana a ocho de la tarde para que venga este sinvergüenza a jugar”, añadía la periodista.

Seguidamente, María Patiño, insistía en pedir disculpas. “Yo les pido disculpas por nuestra falta de profesionalidad como presentadora del programa y ante las pruebas que presentó este señor. Yo ya dudaba de él desde hacía tiempo y lo tengo bloqueado. Sé cómo construye pruebas falsas y sé cómo llega a la gente”, continuaba la presentadora. “No me ofende, pero sí que juega con la gente que yo respeto porque yo tengo una directora que trabaja muchas horas y que empezó de reportera. Ayer estaba ilusionada porque creía que tenía un buen tema y cuando te levantas por la mañana y te encuentras esto, te dan ganas de llorar porque a mí me la han colado, pero no me invento pruebas y no monto testigos que no existen”, finalizaba con los ojos vidriosos y un hilo de voz.