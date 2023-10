Aumenta la preocupación por Bruce Willis: «Su estado ha empeorado»

El último cumpleaños que ha celebrado Bruce Willis ha sido muy especial, pues ha estado acompañado de sus familiares más cercanos. Esta fiesta tuvo lugar después de que el entorno del actor confirmase sus problemas de salud. Lamentablemente está luchando contra un trastorno cerebral que afecta al lóbulo frontal y al temporal del cerebro, dañando así con la personalidad, la conducta y el lenguaje. Su hija ha reconocido que Bruce solo se orienta en situaciones muy concretas, por ejemplo cuando pasa a tiempo en su despacho.

Su actual mujer, Emma Heming, su ex mujer, Demi Moore y sus cinco hijas están pendientes de él en todo momento y no han dejado nada a la improvisación. Cuando tuvieron el diagnóstico final contrataron a los mejores médicos, pero por desgracia es una enfermedad que no tiene cura y que nadie puede ponerle freno. Fuentes cercanas aseguran que su salud ha ido empeorando a pasos agigantados y los últimos datos que han salido publicados han hecho saltar todas las alarmas. La demencia frontotemporal le ha afectado a su capacidad para comunicarse.

Bruce Willis en Nueva York/ Gtres

El líder de La Jungla de Cristal esta atravesando un momento muy delicado. Su familia ha tomado las riendas de la situación, de hecho suministran información de manera regular para que el público no especule. Durante un tiempo Bruce Willis seguía siendo feliz en la oficina que había montado en su vivienda. Una habitación desde la que ha creado algunos proyectos tan exitosos como Luz de Luna.

Nuevos datos sobre la salud de Bruce Willis

Uno de los íntimos amigos de Bruce Willis ha hablado sobre su delicado estado de salud. Según cuenta, tiene momentos de lucidez, pero tarda en reaccionar y cada vez necesita esforzarse más para ubicarse. De hecho apenas habla, por muchos intentos que hace su entorno para estimularle. «Su estado ha empeorado hasta el punto de que ya no es capaz de comunicarse verbalmente», empieza diciendo la citada fuente.

Bruce Willis paseando por Los Ángeles / GTRES

Las declaraciones anteriores, publicadas en New York Post, han aumentado la preocupación por el artista. «Mi sensación es que, pasados de uno a tres minutos, sabe quién soy», comenta el testigo anterior. No obstante, admite que la situación es delicada y que se ha complicado bastante en las últimas semanas. «No hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él. Amaba la vida, simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo».

Bruce Willis en una gala / GTRES

La sinceridad de Glenn Gordon Caron

El guionista y director Glenn Gordon Caron disfruta de una estrecha relación con Bruce Willis. Se conocieron hace muchos años y siempre han estado unidos por un talento que ha cruzado fronteras. Caron ha sido completamente sincero y cuando le han preguntado por el actor ha contado la información que hay hasta la fecha. Ha puesto mucho empeño en aclarar que Bruce siempre ha tenido muchas ganas de vivir. «Sigue siendo Bruce y estás agradecido de que esté, pero la alegría de vivir se ha ido», insiste.

Emma Heming, la mujer del artista, también ocupa un papel esencial en toda esta historia. A principios de año confirmó que su marido debía luchar contra la demencia frontotemporal y reconoció que tanto ella como su familia tenía muchas dudas al respecto. «Estoy aprendiendo que la demencia es algo muy duro. Lo es para la persona a la que se lo diagnostican. Lo es para su familia. Y esto no cambia para Bruce, para mí o para nuestras hijas. Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es».