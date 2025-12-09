Brigitte Macron carga contra un grupo de feministas y se desata la polémica

Brigitte Macron se encuentra en el foco de una nueva polémica en Francia. Después de que a lo largo de los últimos meses se haya especulado mucho sobre en qué punto se encuentra su relación con el presidente francés debido a su actitud en algunos actos públicos, ahora son unos comentarios suyos los que han hecho estallar un inesperado escándalo.

Ha sido por la filtración de una conversación privada entre la esposa de Emmanuel Macron en la que califica de malditas idiotas a un grupo de mujeres feministas que habían interrumpido el espectáculo de un humorista que en el año 2021 tuvo que hacer frente a una acusación de violencia. Un cargo que la Justicia del país vecino archivó.

El espectáculo del intérprete en una de las salas parisinas más emblemáticas, el Folies Bergère, fue alterado este pasado fin de semana por un grupo de mujeres pertenecientes al grupo feminista #NousToutes. Las mujeres entraron en la sala con máscaras con el rostro del actor y la palabra violador. Un gesto de protesta al suceso de finales de 2021 que fue archivado hace unos meses.

Brigitte Macron en un acto. (Foto: Gtres)

Brigitte Macron, en el punto de mira

Al día siguiente del incidente, el portal francés Public publicó un vídeo en el que se escuchaba a Brigitte Macron criticar la interrupción por parte del grupo de feministas: «Si salen unas malditas idiotas, las vamos a echar a patadas», dice la esposa del presidente francés como gesto de apoyo al humorista Ary Abittan. Brigitte asistió a la representación junto a su hija menor, Tiphaine, y pudo hablar con el humorista antes del comienzo del espectáculo.

Abittan le dijo a la primera dama que tenía miedo, por lo que ella intentó tranquilizarle diciéndole que no se preocupara, que las iban a echar del local. Probablemente ninguno de ellos era consciente de que les estaban grabando.

Brigitte y Emmanuel Macron juntos en París. (Foto: Gtres)

Como era de esperar, las críticas a la esposa del presidente no se han hecho esperar. Sobre todo, en un momento en el que lo que menos necesita Macron son escándalos, ya que su popularidad está en horas bajas.

Una de las diputadas del principal partido de izquierdas (LFI), Sarah Legin, ha asegurado en las redes sociales que las palabras de Brigitte Macron son un insulto a las feministas que se movilizan y ha criticado el archivo de la causa contra Abittan: «No tapa la palabra y la baja médica de una mujer», ha sentenciado.

Emmanuel y Brigitte Macron en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Por el momento ni Brigitte Macron ni tampoco el presidente francés se han pronunciado sobre este nuevo escándalo pero fuentes cercanas a la primera dama han asegurado que las palabras de Brigitte solamente eran una crítica a los medios radicales que usan algunas activistas.

Un año delicado

Para el matrimonio Macron los últimos meses han sido complicados por diferentes motivos. En el ámbito político, la gestión del presidente francés ha sido muy cuestionada y las crisis en el Gobierno se han sucedido de manera constante. Su mujer ha atravesado por una etapa delicada a nivel personal, tanto por las especulaciones sobre su relación como por las pérdidas familiares a las que ha tenido que hacer frente.