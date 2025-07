Borja Thyssen y Blanca Cuesta, vacaciones en Ibiza… ¿En su mejor momento?

Ibiza vuelve a convertirse, un año más, en el destino favorito de los famosos. Recientemente, Aitana celebró su 26 cumpleaños por todo lo alto en las Pitiusas, su lugar preferido de España y donde acude cada año por estas fechas. También lo han hecho Lola Índigo junto a Sebastián Yatra, que compartieron una jornada de sol con un grupo de amigos en un yate. Quiénes también han aterrizado en esta isla de Baleares han sido Borja Thyssen y Blanca Cuesta, que empiezan la temporada estival por todo lo alto.

Sus imágenes a bordo de un yate

Las Pitiusas son sin duda, uno de los lugares de desconexión de los famosos, a pesar de que los paparazzis suelen hacer guardia entre sus calas. La isla ofrece una gran variedad de ocio, además de tener algunas de las mejores playas de España. También su gastronomía se ha convertido en una referencia por sus restaurantes y, sobre todo, por sus chiringuitos con vistas al mar. Sin embargo, una de las actividades favoritas -sobre todo, para las personas adineradas y rostros conocidos- son los paseos en yate y las jornadas en alta mar.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta. (FOTO: GTRES)

Hace varios días que Borja Thyssen y Blanca Cuesta, tras varios meses de trabajo, ya descansan y disfrutan de Ibiza junto con sus cinco hijos. Desde que se conocieran en 1998, su relación siempre ha estado en el foco mediático ya que muchos no apostaban porque fuera una pareja duradera. Sin embargo, siempre hicieron oídos sordos y, de hecho, prueba de ello es la familia que han formado.

Con la llegada del mes de julio -y debido a las altas temperaturas en la Península Ibérica-, Borja y Blanca han puesto tierra de por medio y se han ido a las cálidas Pitiusas aunque allí el calor se ve y se sufre de una manera muy distinta. Como cada año, el matrimonio ha alquilado un yate donde pasar sus primeros días de vacaciones junto a los pequeños de la casa, que también han terminado su curso escolar.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta. (FOTO: GTRES)

Tal y como muestran las imágenes, la pareja no ha estado sola con sus hijos, si no que a esta jornada de sol en alta mar también les han acompañado más personas en la embarcación. Sin embargo, eso no ha impedido que el matrimonio no tenga momentos de intimidad y de conversación en solitario ya que mientras que Blanca aprovechaba para darse un baño, su marido se ha acercado a conversar con ella.

Además, estas imágenes también dan cuenta de la espectacular forma física de Blanca Cuesta a sus 50 años. La nuera de la Baronesa Thyssen ha presumido de tipazo a bordo del yate con un bikini de triángulo en verde y rosa que ha complementado con una gorra para evitar los rayos del Sol. Por su parte Borja, al que acostumbramos a ver en trajes de chaqueta, también ha optado por la comodidad con unos pantalones cortos y una camiseta.