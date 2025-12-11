Borja Sémper ha vuelto a aparecer en redes sociales con un mensaje muy distinto al que compartió hace unos días -en el que actualizaba su estado de salud y su aspecto físico tras la quimioterapia-. Desde que anunciara que padecía cáncer, el político se ha refugiado en su familia y también en un pasatiempo que recomienda habitualmente en su perfil social: la lectura.

«Os dejo breve reseña de los últimos libros terminados. No son recomendaciones, que no me atrevo, tan solo unas pistas», ha escrito junto a varios títulos entre los que destacan Maniac, En La Revolución, ¿Qué pasa con baum?, Todos los hombres tristes llevan abrigos largos, Próspero viento o El incómodo desnudo de un hombre adulto.

Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de varios compañeros de profesión o ex compañeros, como Begoña Villacís o Noelia Núñez.

¿Qué le ocurre a Borja Sémper?

El pasado mes de julio, en una comparecencia habitual en Génova, Sémper anunció a sus 49 años que padecía cáncer. El político comentó «que su físico cambiaría y su presencia pública se vería alterada» debido al tratamiento al que se iba a someter para recuperarse.

Aunque el Vicesecretario de Cultura y Sociedad del Partido Popular ha hecho algunas apariciones en redes sociales para actualizar su estado de salud, lo cierto es que la portavoz de su situación ha sido su mujer, Bárbara Goenaga, que durante estos cuatro meses ha roto con su habitual discreción para comunicar la situación de su marido. «Me está dando un poco de apuro hacer esto. Pero esta mañana hemos recibido bastantes mensajes de cariño, apoyo y recuperación en nuestras redes y no me gustaría que pensarais que algo va mal con Borja. La quimio ha sido dura no, durísima, y por eso no ha salido en público. Pero todo está ya prácticamente perfecto» o «vengo a decir a que aunque él se vea raro, sigue siendo el chico más guapo del planeta, y el más alegre y mejor (no daba un duro y ya queda poco)».

Su última aparición

Durante estos meses, Goenaga ha sido la encargada de compartir imágenes de Sémper, hasta hace unos días, cuando el político -fiel a su sentido del humor- publicó su primer selfie en meses, donde dio cuenta de su estado de salud tras el proceso de quimioterapia.

Tras 4 meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia.

Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante.

De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno.

— Borja Sémper (@bsemper) December 8, 2025

«Tras cuatro meses de tratamiento, llevo ya 4 semanas sin quimioterapia. Empieza a salir pelo y poco a poco recupero ánimo y fuerzas para afrontar lo que queda por delante. De momento todo va bien. Agradecido por tanto afecto y ánimos imposibles de responder uno a uno. ¡Gracias!», escribió en X -llamado anteriormente Twitter- junto a una instantánea en la que aparecía de lo más sonriente. Una prueba que dio cuenta que está satisfecho con los resultados de su enfermedad.