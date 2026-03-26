Blanca Romero dispuesta a todo por Quique Sánchez Flores: "Por él me quitaría de los focos"

Tras unas semanas donde los rumores de crisis no han cesado, Blanca Romero y Quique Sánchez-Flores continúan avanzando por el mejor de los caminos. Su noviazgo se dio a conocer cuando una revista conocida de este país, a finales del 2025, publicó unas fotografías en las que aparecían cenando en el restaurante Chez de Madrid y, posteriormente, disfrutando de un show flamenco. Desde entonces, no han escondido su amor, pero tampoco lo han gritado a los cuatro vientos, ya que han preferido mantenerse en un discreto segundo plano. Sin embargo, sorprendiendo a propios y extraños, la actriz acudió a la presentación de una nueva marca de coches llamada Geely, y al atender a los medios encargados de cubrir el evento, habló como nunca sobre su actual situación sentimental.

«Ya se aclaró en su momento. Estoy más feliz y enamorada que nunca. Ya hemos pasado el sarampión […] Es el hombre de mi vida hasta la fecha», comenzaba a decir. Hay varios comentaristas deportivos que consideran que el trabajo de Quique podría ser un impedimento para que saliera adelante su relación, pero Blanca, sin filtros, ha aclarado que eso no es así y ha dejado entrever que siempre le apoyará en todo. «Estamos muy felices de que haya arrancado y encontrado el equipo. Y está encantado. […] De hecho, a mí no me importaría tampoco vivir a la sombra y estar tranquila donde me toque. Si me tengo que quitar de los focos, también me quitaría. Me centraría en hacer buen cine, en irme fuera a rodar algo… Pero si, lo haría para estar al lado de Quique y estar yo tranquila», sentenciaba.

Blanca Romero y Quique Sánchez Flores en Madrid. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Blanca Romero aprovechaba su intervención para anunciar que el outfit que lucía se lo hizo Paty, la hija de Quique. Una información que deja más que claro que está muy integrada en la familia de su chico.

¿Qué opina Blanca Romero sobre la relación de Cayetano Rivera y Tamara Gorro?

Años antes de empezar este romance con Quique Sánchez Flores, Blanca Romero pasó por el altar con Cayetano Rivera, quien ahora también ha encontrado de nuevo el amor junto a Tamara Gorro. Lejos de mostrarse en contra de ello, la intérprete ha destacado que está muy feliz por ellos y que se lleva muy bien con la de Móstoles. Tanto es así, que se encontraban en el mismo evento y se han saludado encantadas.

Blanca Romero en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

«Viene guapísima y nos hemos saludado, claro. Yo tengo muy buenas palabras para esta relación», comentaba. Sobre el revuelo que hay generado alrededor de su estado de salud, Blanca ha preferido mantenerse discreta, pero aclarando que se encuentra bien a pesar del revés que atraviesa. «Es un todoterreno como yo, que estamos paradas muy poco. Pero ella está estupenda. Está bien», concluía.