La tarde del lunes ha empezado con buenas noticias en ‘Sálvame’. Lydia Lozano ha anunciado muy emocionada que mañana 4 de mayo se va a vacunar contra la Covid-19. “Me han llamado y mañana voy. Estoy muy feliz”, ha dicho sonriente. Instantes después Kiko Matamoros ha mostrado su indignación al saber que su compañera recibirá la primera dosis en unas horas. “Pero, tú ¿cuántos años tienes?”, ha dicho el colaborador visiblemente molesto. “Tengo 64 y no entiendo por qué aún no me han llamado a mí antes que a ti», ha expresado.

Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es lo que ha sucedido después. Belén Esteban se ha pronunciado al respecto y ha querido hacer un llamamiento al gobierno. “Yo solamente quiero decir una cosa”, ha empezado diciendo mirando fijamente al objetivo de la cámara. “Lo primero de todo, me alegro mucho Lydia, de corazón que me he enterado en maquillaje de la noticia y de verdad, me alegro, pero yo quiero expresarme”, ha añadido. “Los que somos de riesgo igual que estuvimos confinados por ser precisamente de riesgo me pregunto que qué pasa con la vacuna que a día de hoy ni nos han avisado. Por lo menos que nos digan algo porque yo sigo siendo de riesgo cuando empezó la pandemia y ahora. Porque esto parece de broma”, ha sentenciado tajante haciendo hincapié en que se alegra de que mañana la periodista se vacune.

Fue a principios del mes de abril cuando tras una larga espera, Esteban pudo respirar tranquila cuando su madre recibió la primera inyección para protegerse del coronavirus. “Mamá, la primera dosis puesta. Te quiero mamá”, escribió la colaboradora en una fotografía en la que aparecía su progenitora junto a los sanitarios en el centro médico. Una estampa que compartió a través de las redes sociales mostrando así su felicidad.

Nueva andadura empresarial

Belén Esteban ha querido probar suerte en la industria alimentaria, tal y como anunció ‘Semana’. La ex pareja de Jesulín de Ubrique ha lanzado su propia línea de gazpacho y salmorejo. Producto que va embotellado en un envase con una etiqueta con el rostro de Belén. “He estado muy encima de todo, he visitado varias veces la fábrica, he ido a coger los tomates, a ver los pimientos…He buscado la calidad con productos frescos. He decidido hasta la botella y la etiqueta», explicó muy entusiasmada en la citada revista.

Para esta nueva aventura laboral, la madre de Andrea Janeiro ha escogido el nombre de ‘Los sabores de la Esteban’ como eslogan. Asimismo, sus productos ya han llegado a manos de numerosos rostros conocidos como es el caso de Jon Kortajarena o Paula Echevarría, entre otros. Por otro lado, los productos de la televisiva ya se pueden encontrar tanto en El Corte Inglés como en los puntos de venta de Carrefour.