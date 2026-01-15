En el intento de TVE de parecerse a Telecinco, ahora la cadena pública ha presentado su nueva apuesta que ha unido a rostros conocidos de lo más variopintos: Top Chef. Si hace unos días fue DecoMasters -cuyo casting tiene nombres de la talla de Mar Flores o Antonia Dell’ Atte-, el programa culinario ha rescatado al que fue uno de los personajes más conocidos de Mediaset: Belén Esteban, que ha dado su opinión sobre el talent de postres en el que participará y del que ha hecho una valoración que muchos espectadores piensan.

Belén Esteban opina sobre la nueva estrategia de TVE

Desde el fin de Sálvame, el resto de cadenas pelean por fichar a algunos de los que fueron sus rostros más emblemáticos para sus programas. Sabido es que Belén Esteban siempre ha sido una de las más queridas y, desde entonces, ha hecho distintas apariciones en la pequeña pantalla.

Belén Esteban en ‘Top Chef’. (Foto: Gtres)

Pese al batacazo de La Familia de la Tele, que solo estuvo en emisión siete semanas -aunque invirtieron más de siete millones de euros en este espacio, en su producción y en sus fichajes estrella-, TVE ha vuelto a confiar en la de Paracuellos del Jarama, con la que se aseguran el show en Top Chef. Y ni solo en la ex colaboradora de No Somos Nadie -que ha puesto sobre la mesa que es muy poco probable que regresa a la televisión tras este reality-.

El formato ha apostado por otros grandes nombres que han sonado en varias ocasiones en Telecinco, como Luis Merlo, Ivanna Rodríguez o Maestro Joao -conocido ahora como Benita-. Personajes con los que se aseguran cierta atención mediática -como con DecoMasters, que contará con nombres de las sagas más conocidas del papel couché como Isa Pantoja o Carlo Costanzia-.

El casting completo de ‘Top Chef’. (Foto: Gtres)

Precisamente, la ex de Jesulín de Ubrique, en la rueda de prensa de presentación de Top Chef, desveló cuál será la clave del éxito de esta nueva edición: las personas que participan en él.

Aunque han sido muchos los compañeros de la ex colaboradora los que han dado su punto de vista sobre el programa culinario, como no podía ser de otra manera, Esteban no se ha separado del micrófono para hablar de esta nueva aventura de su vida que, sin lugar a dudas, ha marcado un antes y un después en su trayectoria en la pequeña pantalla: «Hemos hecho un grupo muy guay. Aquí hacemos muy buenas amistades. Venimos pronto y nos vamos muy tarde. Llevo muchos años en televisión, pero este me ha marcado la vida para bien».

Ha sido entonces cuando, finalmente, la de Paracuellos ha dado con la clave y la razón por la que está segura que el programa tendrá audiencia y es que, según sus palabras, el equipo de casting ha sido muy inteligente en fichar a estas estrellas de la televisión: «Nunca me he podido reír tanto, somos un cuadro, pero un cuadro. Es un programa muy divertido. Quiero dar las gracias en TVE por haber confiado, a todos mis compañeros que he conocido y quiero dar las gracias al gran equipo que hay detrás».