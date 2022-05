Belén Esteban recibe el alta hospitalaria y vuelve a casa

Buenas noticias para Belén Esteban. Después de varios días ingresada por su operación de tibia y peroné, la de Paracuellos ha recibido el alta hospitalaria. Así lo ha anunciado Socialité, que además ha asegurado que la madre de Andrea Janeiro ya está descansando en casa y recuperándose junto a su marido, Miguel Marcos. Y es que, un accidente en el plató de Sálvame acabó con el peor de los finales: pasando por quirófano. Un revés de salud que la colaboradora no ha llevado nada bien.

En un primer lugar, la creadora de Los sabores de la Esteban tuvo que esperar más de diez días para poder ser intervenida, ya que la escayola que en principio llevó le produjo unas heridas que le impidieron entrar a quirófano. Pero eso no fue el único contratiempo, sino que además tuvo que permanecer ingresada más tiempo del esperado debido a su diabetes y a algunas complicaciones. Unas semanas complicadas que la de Paracuellos ha afrontado de la mejor de las maneras. Ahora, la colaboradora de Telecinco se encuentra en su domicilio guardando reposo.

Durante estas semanas, el amor de su vida ha estado constantemente a su lado y ha ido informando a los medios de comunicación el estado de salud de la protagonista. En las últimas declaraciones, Miguel aseguró que todo iba “poco a poco” y que su mujer empezaba a estar “un poquito animada”. Y es que, al parecer, esta aparatosa caída ha supuesto un duro varapalo para Esteban, que no ha pasado nada bien el ingreso en el hospital. “La noche la ha pasado bastante mal. Ha tenido muchísimos dolores y se encuentra muy cansada”, contaba hace unos días Marta Collado, que se había trasladado hasta la Clínica La Luz para dar la última hora sobre el estado de salud de ‘la princesa del pueblo’.

Se espera que esta nueva etapa, recuperándose en su domicilio le devuelva a Belén la alegría que siempre ha irradiado, ya que algunos de sus compañeros comunicaban hace unos días que estaba “devastada”, tanto que ni si quiera quería coger el móvil para contestar los mensajes de aquellos que le han enviado cariño y fuerza en estos duros momentos. “Está siendo complicado hablar con Belén y con su entorno. Está saturada y abrumada, de hecho tiene el teléfono apagado”, comentaba el reportero Sergi Ferré. Por su parte, María Patiño también comentó que su amiga estaba más triste de lo normal, baja de ánimos y sin ganas de hablar con nadie: “Para ella, era muy importante el poder operarse. Le agobiaba que se retrasara la operación”. Incluso ella misma lo comunicó a través de sus redes sociales, subiendo un stories explicando que estaba muy agradecida con sus fans, pero que no tenía todavía energía: “Muchas gracias a todo el mundo por los whatsapps y las llamadas de teléfono. Lo agradezco de corazón. Perdonar que no conteste y no coja el teléfono. No estoy con mucho ánimo, pero solo quiero deciros que gracias por vuestro cariño”.