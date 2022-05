Belén Esteban atraviesa sus horas más bajas en relación a su salud. Desde que se produjo la aparatosa caída en Sálvame, que le provocó una rotura de la tibia y el peroné, la colaboradora de televisión no levanta cabeza. Finalmente, fue operada el pasado fin de semana, intervención que fue “larga”, pero que se realizó con “éxito”. Desde entonces, se encuentra ingresada en el madrileño hospital de La Luz, hasta donde se ha acercado este lunes Sergi Ferré, reportero del programa en el que trabaja la de Paracuellos.

Para su sorpresa, Belén ha accedido a conversar con él y le ha dado el último parte sobre su estado de salud. Ferré ha explicado que ha sido la propia empresaria quien le ha dicho que subiera a la habitación en la que se encuentra y han podido hablar durante un cuarto de hora aproximadamente. “Me ha venido a buscar Miguel y hemos subido. Me he encontrado a Belén Esteban, he podido estar con ella quince minutos y os puedo decir cómo se encuentra. La operación fue más complicada de lo que se esperaba. Fue una intervención bastante larga. Ha ido todo muy bien porque está en muy buenas manos porque parece ser que el doctor que la ha intervenido es una eminencia, pero el doctor le ha puesto un ejemplo tanto a Belén como a sus allegados de lo que le ha pasado y ha explicado que el peroné es como si nos imagináramos que el hueso fuera de cristal y hubiera estallado en mil pedazos”, ha expresado el comunicador.

“Realmente ha sido una fractura muy considerable y el problema que hay ahora y por el que permanece ella ahora ingresada. De hecho, va para largo. Por un lado, el posoperatorio es muy doloroso y tienen que estar administrándole por vía calmantes. Además, le está costando conciliar el sueño y está durmiendo fatal. Anoche parece que durmió un poquito mejor, pero le está costando mucho”, ha añadido.

Al lado de Belén se encuentra su marido, Miguel Marcos, quien no se separa de ella ni un solo segundo. “Él duerme en el sofá que hay en la habitación en la que se encuentra ella sola”, ha indicado Sergi. “Lo que está es muy desanimada. Nada más verme entrar en la habitación se ha puesto a llorar. Está muy floja”, ha indicado el reportero.

Sergi Ferré, también ha contado que Belén Esteban desea estar de nuevo en su casa, pero que “es verdad que claro que, está cada dos por tres quedándose dormida porque los calmantes son muy fuertes y evidentemente hacen su efecto”, ha continuado. Después, Sergi ha revelado que parece ser que la ganadora de Gran Hermano VIP permanecerá en el centro hospitalario al menos por diez días y que la incorporación al trabajo podría retrasarse unos meses.