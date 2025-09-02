Christina Rapado ha atacado duramente a Pilar Rubio, su prima, a través de una canción. La artista, que además es actriz, modelo y presentadora de televisión, ha estrenado La prima que más se arrima, un single cargado de dardos hacia la mujer de Sergio Ramos y en el que, a través de la letra, deja en evidencia a la ex reportera.

La letra de la canción y el significado

Rapado ha vuelto a la música por todo lo alto y con un Shakirazo -así se llaman las canciones que contienen ataques hacia otras personas, tal y como hizo la de Colombia en su colaboración con Bizarrap-. La artista ha sacado a la luz este sencillo lleno de mensajes hacia Pilar Rubio, su prima. Aunque no la menciona de manera implícita, sí que hace referencia a la vida de la mujer de Sergio Ramos, a la que no deja en buen lugar. «Te casaste con un futbolista y conseguiste ser portada de todas las revistas», «Siempre quiso ser la estrella pero yo fui famosa antes que ella, que empezó de reportera su carrera», «Toda tu vida fuiste una negada porque nunca tuviste talento, tan solo belleza» o «Cambiaste un rockero por un futbolista, consiguiendo por fin ser portada de cada revista», son algunas de las frases que componen su canción más polémica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Christina Rapado (@christinarapado)

Una letra que habla claramente de Rubio ya que hace referencia a su boda con Sergio Ramos, a su pasado como reportera o su relación con José Molinero, el vocalista de Hamlet, una banda de heavy metal, con el que estuvo durante diez años y con el que lo dejó poco tiempo antes de conocer al ex capitán del Real Madrid.

Horas después de su estreno, y aunque está claro a la persona a la que va dirigida esta canción, ha sido la propia Christina la que ha reaparecido en redes sociales para hablar sobre este single y la intrahistoria del mismo. «Es un tema que compuse con el objetivo de haceros bailar y disfrutar de este otoño. La canción revive los sonidos de finales de los 80 y principios de los 90 con mucho ritmo y humor. Y sí… Habla de primas que a veces nos salen rana. Pero ojo, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia -ha subrayado con un emoticono de un guiño-. En cuanto a la portada, es cañera, con vibes adolescentes y un guiño a las series de los 90. Así que ya sabéis: ¡Bailad, disfrutad y nada de especular… que salen arrugas!».

Sergio Ramos en el videoclip de ‘Cibeles’. (FOTO: YOUTUBE)

Se trata de una canción que no ha dejado indiferente a nadie y que nada tiene que ver con Cibeles, el reciente single que acaba de sacar a la luz Sergio Ramos, marido de su prima Pilar, en el que cuenta su paso por el Real Madrid y su propia historia en el club merengue sin hacer referencia a nadie.