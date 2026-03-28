Así es la impresionante casa de Torrelodones que Shaila Dúrcal heredó de su madre

La casa familiar de los Dúrcal en Torrelodones es uno de los lugares más especiales de la crónica social y ha cobrado una relevancia imprtal a raíz de aniversario de la muerte de Rocío. Su hija Shaila decidió hacerse con la propiedad al completo. Había heredado una parte y el resto se la compró a sus hermanos. Se trata de una finca espectacular situada a los pies de la sierra de Guadarrama, rodeada de naturaleza y cargada de recuerdos que la artista ha querido preservar con el paso del tiempo.

La vivienda fue durante décadas el hogar en el que Rocío Dúrcal y su marido formaron su familia. En los años 60 decidieron instalarse en esta finca ubicada en el municipio madrileño de Torrelodones, un enclave tranquilo que ofrecía privacidad y unas vistas privilegiadas del paisaje de la sierra.

Carmen Morales y Shaila Dúrcal en los Forqué. (Foto: Gtres)

La propiedad cuenta con una extensión que supera los 19.000 metros cuadrados de terreno y una superficie construida de más de 660 metros cuadrados. Su ubicación, en plena naturaleza, hizo que desde el principio fuera considerada una casa muy especial dentro del entorno de la familia. Tras el fallecimiento de Rocío Dúrcal y Antonio Morales, la finca pasó a manos de sus tres hijos, quienes heredaron la propiedad junto con el importante legado emocional que representaba.

La casa de Shaila Dúrcal

Fue Shaila Dúrcal quien decidió quedarse con la vivienda familiar y adquirirla para mantenerla dentro del núcleo más cercano. La cantante tomó esta decisión con un objetivo muy claro: devolverle la vida que tuvo durante los años en los que la casa estaba llena de reuniones familiares.

Shaila Dúrcal posando en un evento. (Foto: Gtres)

Tras hacerse con la propiedad, Shaila inició una reforma integral destinada a modernizar los espacios sin perder la esencia que siempre caracterizó a la casa. Según explicó su hermana Carmen Morales en una ocasión, la cantante ha adaptado cada rincón a su gusto, aunque conservando numerosos objetos que pertenecieron a sus padres. La intención es mantener viva la memoria familiar en un lugar que siempre ha tenido un significado muy profundo para todos ellos.

El interior del inmueble

El interior de la vivienda destaca por su amplitud y por la luminosidad que entra en todas las estancias. El suelo de parqué recorre gran parte de la casa y durante años las paredes estuvieron decoradas con recuerdos de las giras internacionales de Rocío Dúrcal. Uno de los espacios más representativos es el gran salón, con doble altura y una chimenea que en su momento fue escenario de reuniones familiares y largas veladas durante el invierno.

Rocío Dúrcal posando. (Foto: Gtres)

Entre los elementos más especiales de la casa también se encuentra una habitación dedicada a la música, que refleja la trayectoria artística de la familia. En ese espacio destacaba un gran piano de cola y varios discos de platino colgados en las paredes, recordando el éxito que Rocío Dúrcal alcanzó a lo largo de su carrera.

Para Shaila Dúrcal, esta casa no es algo material, sino un lugar lleno de significado. En varias ocasiones ha recordado que allí se encuentran las cenizas de sus padres y que los atardeceres de la finca siempre le hacen sentir su presencia. Por ese motivo, la cantante ha querido recuperar este espacio y convertirlo nuevamente en un hogar donde el recuerdo de Rocío Dúrcal y Antonio Morales siga presente.