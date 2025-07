Así diagnosticaron a Boris Izaguirre el trastorno que marcó su vida: "Me quedaba inmóvil"

Boris Izaguirre nació en Venezuela en 1965 y, aunque en sus planes no entraba abandonar su país, finalmente ha afincado su vida en España y se ha consolidado como uno de los rostros más habituales de la pequeña pantalla. Al mismo tiempo, también ha desarrollado por completo su faceta como escritor, aunque lo cierto es que lo hizo enfrentándose a una dificultad que, hasta el paso de los años, no ha querido compartir públicamente. Y es que padece dislexia.

«Soy disléxico, diagnosticado a los cinco años. Hablamos de los años setenta y apunto eso para que veas cómo de avanzada era Caracas entonces. Mi madre, que vivía muy metida en el tema del movimiento (era bailarina del Ballet de Venezuela), se dio cuenta de que a veces yo me quedaba inmóvil y perdía la orientación, y esto le preocupó muchísimo», ha contado en una reconocida revista.

«Me hicieron todo tipo de pruebas y fue así como descubrieron el porqué de mi incomodidad con lo físico-motor, constatando que sufría dislexia. Eso conllevó hacer una serie de ejercicios. En mi rapidez mental pensaba cómo podía ser tan difícil definir qué era izquierda y qué derecha», añadía. Esta situación generó que, de repente, Boris entendiera el porqué de su amaneramiento, el cual lo definió como «una especie de lenguaje alternativo para ayudar a su movimiento». «Es una conclusión que llegué con el paso de los años, en su momento no lo vi», explicaba.

Por otro lado, Boris ha destacado a Vanity Fair, el medio encargado de sacar a la luz estas declaraciones, que él siempre ha defendido su pluma como «una herramienta de comunicación». «Con un entorno tan violento y machista como el de la Caracas en el que crecí, de pronto me di cuenta de que mi marcado amaneramiento, que yo ya utilizaba como una señal de defensa, también podía ser una identidad», sentenciaba.

Boris Izaguirre en los Premios Mindway. (Foto: Gtres)

A pesar de haber sido todo un reto para él, Boris supo llevar de la mejor manera posible esta dificultad y, a día de hoy, es un conocido escritor. De hecho, en la entrevista mencionada, ha confesado que está a punto de soplar las velas de su 60º cumpleaños en un momento muy bueno de su carrera profesional. «Estoy escribiendo lo que creo que será una muy buena novela, probablemente la más ambiciosa y complicada que he escrito. Si todo va bien, me encontraré cumpliendo 60 años mientras escribo esta novela. Diría que esa es la mejor manera de definir cómo me enfrento yo a los 60», revelaba.

¿Qué es la dislexia?

Según explican desde el portal Mayo Clinic, la dislexia «es un trastorno del aprendizaje que consiste en la dificultad en la lectura debido a inconvenientes para identificar los sonidos del habla y aprender a relacionarlos con las letras y las palabras». Además, señalan que es un trastorno que «no tiene cura» y que tan sólo la evaluación y la intervención temprana dan «excelente resultados». No obstante, al mismo tiempo, informan de que los síntomas son «difíciles de reconocer antes de que se empiece la escuela».