Boris Izaguirre se ha pronunciado sobre la polémica en la que se ha visto envuelta Ana Obregón tras ser acusada de tratar mal a Nia, ex concursante de Operación Triunfo, durante la grabación de un anuncio publicitario hace dos años. Según desveló el presentador Roberto Herrera, Ana Obregón trató de forma tan injusta a la cantante que decidió no aparecer en el anuncio.

«Hemos coincidido muchas veces y muchos años», ha indicado en un primer momento el colaborador. «De hecho, presentamos juntos un Telepasión (hace referencia a un espacio navideño de RTVE)», ha añadido.

Boris Izaguirre posando en un evento. (Foto: Gtres)

«Fue el regreso de Ana tras la perdida de Aless Lequio, pero lo que sí me gustaría decir es que Ana Obregón es una excelente profesional, es una gran compañera. Todas esas acusaciones no me las puedo creer porque no son verdad y no tienen que ver con la persona que yo conozco y creo que la conozco bastante bien. He compartido con ella, por lo menos 25 años de trabajo y profesión…», ha añadido. «Ha sido una maravilla trabajar con ella», ha puntualizado. «Lo quiero defender porque me parece que Ana Obregón es una persona muy importante de nuestra profesión y no siempre se lo reconocemos y eso en el fondo me parece muy injusto. Ana es una persona que ha contribuido muchísimo a la televisión. Es una gran compañera», ha proseguido. Con estas palabras, Boris rompe una lanza en favor de Obregón en medio de todo el revuelo mediático que se ha generado.

Ana Obregón en un evento. (Foto: Gtres)

Ana Obregón responde

Precisamente sobre estas acusaciones que se dicen sobre ella se ha pronunciado la propia Ana Obregón durante una emisión de Y ahora Sonsoles, espacio en el que colabora. «Nia, corazón. Te deseo lo mejor del mundo. Si te sentiste ofendida, lo siento en el alma. Te deseo suerte y que triunfes como cantante. Eres muy guapa. Te pido por favor que me dejes en paz y vivir la vida tranquila. Y a Roberto Herrera, le deseo lo mejor en su programa… A ver si lo ve alguien», dijo mirando fijamente al objetivo de la cámara.

Obregón también explicó que el día del rodaje, Nia llegó tarde y visiblemente nerviosa, lo que afectó la planificación de la jornada. Cabe destacar que en ese momento, la actriz estaba lidiando con la reciente pérdida de su padre y tenía una misa programada en su honor. Debido a la apretada agenda, le pidió a Nia que se «apurara» para no retrasar más la grabación. «Solamente le dije que se diera prisa. No puedes tener a un equipo parado», aseguró.

Las palabras de Nia

Hace tiempo, la propia Nia habló en el podcast Aquí hay Kimchy sobre este episodio que vivió con Ana, aunque no la mencionó. «Aquella señora me hizo la vida imposible. Me trató fatal, paré de rodar. Me fui llorando, que nunca me había pasado. Si me pasa ahora, en vez de llorar, le digo dos palabras e igualmente me voy. Según lo que luego me dijo el equipo, es porque, bueno, yo, al final, soy una chica más joven y estoy empezando. Yo no sé si ella se sentía frustrada o no sé… la pagó conmigo. Me hubiera gustado insultarla. Esa señora necesita ayuda psicológica», comunicó la artista.