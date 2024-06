Se cumplen cuatro años del aniversario de la muerte de Manolo Segura, quien falleció el pasado 25 de junio de 2020. Un personaje clave en la vida tanto de la baronesa Thyssen como en la de su hijo Borja, de quien es el padre biológico.

En su libro de memorias ‘Yo, Tita Cervera’, la propia Carmen Cervera reconocía que «a pesar de tener un hijo en común, Manuel Segura y yo, por razones del destino, no llegamos a casarnos»despejando las habladurías.

De hecho, Manuel Segura con su esposa, Paz Pastor acudió a la boda de Borja con Blanca Cuesta; boda en la que la baronesa no estuvo. La pareja contrajo matrimonio el 10 de octubre de 2007 con ocho invitados y con su primer hijo en camino.

Borja Thyssen y Blanca Cuesta en Madrid el 10 May o de 2024. (Foto: Gtres)

Viaje

Para Borja Thyssen la familia es sagrada. Sus hijos son intocables y su mujer Blanca también. La relación con su madre es otra cosa porque atraviesa momentos inestables, aunque el vínculo no se quiebra nunca.

El hijo mayor de Tita Cervera tiene muchas novedades a la vista. Dicen que ha vendido su mansión madrileña en la urbanización La Finca y que está construyéndose otra mejor aún. Mientras, planea nueva ubicación, amén de Andorra, donde reside parte del año por asuntos fiscales.

La familia, es decir el matrimonio con sus cinco hijos, tiene puesta la vista en Dubai, un nuevo destino para echar raíces muy cercano al lugar de residencia de Juan Carlos I, Abu Dabi. No se trata de instalarse allí, sino de una temporada mientras terminan la construcción de su nueva mansión en la capital de España, según revela la periodista Julia Alegre en ‘Semana’.

Plantón en el Thyssen

La baronesa recientemente celebraba una fiesta en el Museo Thyssen tras haber cumplido 80 años y Borja, a pesar de haber sido baronesa Thyssen por la organización del evento no acudió. Dejó plantada a su madre y a todo el equipo de ‘Harper’s BAZAAR’ que con tanto cariño preparó la cita. Una fiesta a la que Tita Cervera acudió con su hija Carmen, la según dicen, heredera de su legado.

Fue la propia baronesa que levantó las alarmas cuando reveló recientemente en ‘Espejo Público’ que su sucesora sería una mujer, no un varón. Dejaba así a su hijo Borja fuera de la ecuación sucesoria en primera línea. Pero realmente el asunto es difuso, pues ni la propia baronesa se aclara, quien como ella confesó «cambia de testamento» con frecuencia.

En Marbella , 11 Agosto 2019 Gtres

Borja Thyssen no nació pero sí creció con un pan bajo el brazo. Es hijo adoptado del barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza y heredará parte de su inmensa fortuna gracias al matrimonio del magnate con su madre, Carmen Cervera.

Su padre biológico

La joven pareja -Manolo y Tita- mantuvo un romance en los años 70 de la que nació Borja, quien a raíz de la boda de su madre con Hans Heinrich von Thyssen-Bornemisza, se convirtió en Thyssen de pleno derecho. Manolo Segura fue un personaje clave en la vida de Carmen y su hijo Borja, especialmente cuando había turbulencias.

Tita Cervera el pasado 20 de mayo (Foto: Gtres)

Manolo Segura, una de las ex parejas de Carmen Thyssen y padre biológico de Borja Thyssen, fallecía a los 77 años en el hospital San Francisco de Asís de Madrid en 2020 tras años de batalla contra un cáncer.

En 2020 ganó su batalla judicial con Hacienda. Borja Thyssen y su esposa Blanca Cuesta y sus hijos viven en su casa de La Finca, en Madrid, pero el hijo de Tita Cervera no puede pasar en España más de 183 días al año para no pagar sus impuestos en nuestro país, algo que no hizo en 2007, según la Fiscalía, que le acusó de fraude fiscal. Un delito por el que el ministerio público le pedía dos años de prisión y 1,2 millones de euros . Peleó y la Audiencia Nacional determinó que no había pruebas suficientes de que hubiera fingido residir en Andorra. Una gran victoria.