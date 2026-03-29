Antonio Banderas cumple con la Semana Santa de Málaga acompañado de su hija y su yerno

Antonio Banderas ha vuelto a Málaga para celebrar la Semana Santa. Estas fechas son siempre muy especiales para el intérprete, que nunca falta a su cita con la Virgen María Santísima de Lágrimas y Favores. Banderas tiene un fuerte compromiso con la Semana Santa de su ciudad natal desde hace décadas y lleva más de 20 años participando en el desfile de las Reales Cofradías Fusionadas.

El actor ha llegado a Málaga este mismo domingo por la mañana y se ha dirigido directamente a la iglesia de San Juan. Este año ha llegado con menos antelación que años anteriores, más o menos media hora antes de la salida de la procesión. Él mismo ha explicado a los reporteros que ha venido en un vuelo desde Madrid y que estaba agotado. Hay que recordar que la situación de la red ferroviaria ha dificultado mucho el transporte para todos aquellos que querían visitar Málaga en estos días.

Antonio Banderas en Málaga. (Foto: Gtres)

Antonio Banderas ha sido el encargado de levantar el trono de la virgen, de la que es mayordomo y por la que siente una devoción muy especial. De hecho, hace algunos años explicó que sus padres se casaron en esta iglesia y tanto él como su hermano fueron bautizados allí. Para el actor, estar en Málaga en estas fechas le conecta con sus raíces, con su identidad.

Muy bien acompañado

Como suele ser habitual en estas fechas, el actor no ha llegado solo a Málaga. A su lado estaba su novia, Nicole Kimpel, que ha intentado permanecer en un discreto segundo plano, dejando todo el protagonismo al actor. Kimpel ha apostado para esta jornada por unos pantalones vaqueros, unas zapatillas blancas y una chaqueta beis. La novia de Antonio Banderas apenas se ha quitado las gafas de sol durante toda la jornada.

Además de a Nicole Kimpel, también hemos podido ver en el templo malagueño a su hija Stella Banderas con su marido, Alex Gruszynski. Es la primera vez que la pareja asiste a la Semana Santa desde que contrajera matrimonio el pasado otoño en Valladolid.

Nicole Kimpel en Málaga el Domingo de Ramos. (Foto: Gtres)

Aunque la pareja tiene su residencia fijada en Los Ángeles, ambos aprovechan para viajar siempre que pueden a España. Para Stella Banderas la Semana Santa es una cita muy especial y a lo largo de los años la hemos podido ver crecer a través de estas fechas tan simbólicas para su familia.

Ajenos a los focos, Stella y Alex han compartido miradas cómplices y gestos de cariño, que demuestran el feliz momento en el que se encuentran. La hija de Antonio Banderas ha elegido para esta jornada un pantalón oscuro y una camiseta de rayas, mientras que su yerno ha llevado un pantalón de vestir y un jersey gris con cuello camisero.

La hija de Antonio Banderas con su marido en Málaga. (Foto: Gtres)

Rostros conocidos en Málaga y Sevilla

A pesar de que Antonio Banderas se ha convertido en el mejor embajador de la Semana Santa de Málaga, también Sevilla ha concentrado a muchos rostros destacados en el arranque de estas fiestas. Manuela Villena y Juan Manuel Moreno Bonilla no se han perdido la procesión de la Borriquilla en la capital andaluza, donde también hemos visto a Amaia Salalamca con su pareja y sus hijos. En Ubrique se ha visto al Turronero y a Bárbara Rey.