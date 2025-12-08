Ana de Armas sigue siendo protagonista de la actualidad internacional tras la ruptura de su fugaz romance con Tom Cruise. La actriz a la que han relacionado con un poderoso magnate tras su idilio con el ex novio de Penélope Cruz sigue dejándose ver, pero en solitario. Así, de la alfombra roja del Red Sea International Film Fest, la artista hispano cubana ha reaparecido por sorpresa en la última carrera del Campeonato de Fórmula 1 celebrado en Yas Marina, Abu Dabi.

Vestida con un pantalón negro, crop top blanco, sobrecamisa de cuero negra, botines a tono y bolso tote color verde grisáceo, la intérprete no fue una mera observadora de la carrera, como suele suceder en los casos en los que una estrella internacional se deja ver en alguna de las etapas del premio. Previo al pistoletazo de salida de la competición, Ana acudió al paddock de la escudería Ferrari, donde, como se ha podido comprobar en las redes sociales, mantuvo un distendido encuentro con Lewis Hamilton del que todo el mundo habla. Risas, complicidad y buena relación entre el campeón y la actriz que, como era de esperar, se han convertido en titulares de la prensa internacional.

Ana de Armas en una foto de archivo. (Foto: Gtres)

Agitando la bandera

Junto con este momento, la protagonista de Blonde llamó la atención de los medios en diferentes instantes de la jornada ya que incluso formó parte activa del campeonato, llegando a agitar la bandera de cuadros en la última de la temporada. Un paso a paso que ha desatado la locura entre los asistentes al evento y ha provocado que en numerosos medios internacionales haya conseguido hacer sombra incluso al propio ganador del título, Lando Norris.

El momento personal de Ana

Más allá de la reciente ruptura con Cruise, Ana está mostrando frente a los medios estar viviendo un momento de gran tranquilidad personal. Hace apenas un mes se daban a conocer los verdaderos motivos del fin de su historia de amor con el actor y productor americano. Así lo apuntaban diversas cabeceras americanas como US Weekly o la revista People, afirmando según testimonios de fuentes cercanas a la pareja, que fue la propia actriz quien tomó la decisión de poner punto y final a su historia con Cruise: «Las cosas iban muy rápido. Ana empezó a sentirse incómoda con la velocidad de su romance».

La actriz mostró una gran complicidad con un piloto. (Foto: Gtres)

Un punto y aparte con futuro incierto ya que, según estas mismas informaciones ambos siguen siendo amigos: «A ella todavía le gusta y siguen teniendo conexión… habrá que ver cómo avanza su historia en un futuro». Sin embargo, y aunque la estrella está centrada en su trabajo, los encuentros de la artista con celebridades como Hamilton no pasan inadvertidos generando todo tipo de comentarios. Más allá de las especulaciones, lo cierto es según su núcleo duro, Ana no está disfrutando de ninguna nueva ilusión en este momento.

¿Dónde está Tom Cruise?

Por su parte, Tom Cruise también se ha dejado ver muy distendido en las últimas semanas tras el fin de su idilio con Ana. El protagonista de la saga Misión Imposible recibía el Oscar honorífico y solo unas horas antes de este histórico momento se convertía en un fenómeno viral gracias a un vídeo en el que, lejos de verle apesadumbrado, se descubría una faceta hasta ahora poco conocida de él. Tom mostraba sus dotes para el baile junto a la actriz Debbie Allen confirmando que también se está recuperando bien de su ruptura sentimental.