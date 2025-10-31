Ana de Armas fue la que tomó la decisión de dejar a Tom Cruise tras más de medio año de relación. El entorno de la actriz ha desvelado cuál fue la razón por la que la actriz de Blonde dejó al protagonista de Top Gun. Y no, no fue por la diferencia de edad o por una discusión entre ellos, tal y como se ha rumoreado desde entonces.

Las estrellas de Hollywood, que se conocieron en el set de rodaje de Deeper, un thriller de ciencia ficción dirigido por Doug Liman, mantuvieron desde febrero del 2025 hasta el pasado mes de septiembre una discreta relación que llegó a su fin por decisión de la actriz. Según ha destapado el entorno de la cubana de raíces españolas, hubo un detonante para la intérprete que le hizo poner fin a su idilio con el ex de Katie Holmes: «Ella vio que todo estaba avanzando muy rápido y empezó a sentirse un poco incómoda».

Ana de Armas y Tom Cruise tras ser pillados en una fiesta. (Foto: Gtres)

Según este testimonio, Ana tuvo que «poner freno» a su relación con Tom, a pesar de lo enamorada que estaba de él entonces. Es por ello que la nominada al Oscar por Blonde ha dejado una puerta abierta a una reconciliación, ya que la química entre ambos sigue intacta pese a su ruptura. «Todavía le sigue gustando mucho Cruise. Le tiene afecto y su decisión no fue sencilla. Quieren seguir siendo amigos, pero ella necesitaba dar un paso atrás», han deslizado en US Weekly.

La versión de Tom Cruise que dista mucho de la de Ana

Mientras que el entorno de la actriz ha puesto de manifiesto que fue ella la que tomó la decisión, pese a que «está deprimida y decepcionada» por el desenlace de su historia de amor, el de Cruise ha dado una versión completamente distinta.

Ana de Armas en un estreno. (Foto: Gtres)

De hecho, dos semanas después de que saliera a la luz la ruptura, unas imágenes de Ana con su perro hizo saltar todas las alarmas -ya que no se le veía abatida pese a la separación-. «Ana pensaba que este año sería muy diferente, por eso está decepcionada. Pero sabe que mejorará y sigue adelante. Y sigue siendo amiga de Tom, No llora en casa», aseguró el círculo de la protagonista de El Internado en Daily Mail.

Por su parte, el entorno del actor negó que fuera Ana la que tomó la decisión de dejarlo. «Ana no cumplía con sus estándares y fue él quien puso fin a la relación, aunque él tuvo una crisis porque Ana no lo veía de la misma manera que él la veía a ella», aseguraron en National Enquirer.

Tom Cruise en un acto. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, ambas versiones coinciden en que aunque ya no como pareja sentimental, la relación es fluida a día de hoy y quien sabe si en un futuro vuelven a darle una segunda oportunidad a su secreta historia de amor. ¿Llegará durante la promoción de la película en la que surgió el amor?