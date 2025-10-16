Tom Cruise y Ana de Armas rompen su relación tras nueve meses juntos

Tom Cruise (63) y Ana de Armas (37) ya no están juntos. Después de nueve meses viviendo un intenso y discreto romance, un conocido tabloide británico ha anunciado que la pareja de actores ha decidido tomar caminos por separado tras considerar que «la chispa se ha apagado entre ellos». No obstante, según estas mismas fuentes, la ruptura se ha producido en buenos términos, «sin discusiones ni resentimientos de por medio». De hecho, parece que su intención es continuar manteniendo el contacto como amigos y compañeros de profesión.

«Tom y Ana lo pasaron muy bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin. Siguen queriéndose mucho y han decidido mantener una buena amistad […] Simplemente se dieron cuenta de que no iban a llegar lejos y que iban a estar mejor como amigos», señala The Sun, el medio encargado de sacar a la luz esta inesperada ruptura. Por otro lado, también destacan que la intérprete de El Internado formará parte del elenco de la próxima película de Cruise, algo que deja más que claro que están dispuestos a continuar trabajando juntos, independientemente de su pasado sentimental en común.

Ana de Armas y Tom Cruise. (Foto: Gtres)

Esta inesperada ruptura ha llegado justo unos días después de que salga a la luz que la actriz ha sido vista yendo a un gimnasio de Santa Mónica en compañía del actor Miles Teller. Una información que, acompañada del fin de su historia de amor con el intérprete de Top Gun, podría tener un gran significado. Por ahora, fiel a su discreción, Ana de Armas no se ha pronunciado al respecto, y el último post que ha compartido con sus seguidores de Instagram corresponde a una escapada que ha realizado recientemente a París.

La historia de amor de Ana de Armas y Tom Cruise

Los rumores sobre el romance de Ana de Armas y Tom Cruise comenzaron a circular el pasado mes de febrero, concretamente cuando fueron fotografiados celebrando San Valentín en un exclusivo restaurante de Londres. A esta quedada le siguieron otras y, aunque nunca llegaron a posar juntos públicamente, lo cierto es que todas ellas, aunque fueron escasas, alimentaron aún más las especulaciones sobre el tipo de relación que mantenían.

En abril, fueron vistos descendiendo de un helicóptero privado en el London Heliport, y en mayo, trascendió que acudieron juntos a la celebración del 50º cumpleaños de David Beckham. En verano llegaron las fotografías definitivas, en las que aparecían a bordo de un lujoso yate mientras disfrutaban de unas vacaciones recorriendo la costa de Menorca. Poco tiempo después, se difundían otras instantáneas en las que paseaban dados de la mano por las calles de Woodstock, una pequeña localidad del Estado de Vermont. Un gesto que confirmaba, a pesar del silencio de ambos, que entre ellos existía algo más que una amistad.