La amenaza de María José Suárez al ser preguntada por unas memorias: "Va a arder Troya"

Escribir memorias parece que está de moda entre las celebridades de nuestro país. Hace tan solo unos días, Mar Flores publicaba su autobiografía dejando boquiabiertos a propios y extraños con algunos de los episodios que más habían marcado su vida personal. El próximo 22 de octubre, será Isabel Preysler quien se desnude ante los lectores con el objetivo de «romper de una vez por todas con los falsos mitos que siempre han rodeado su faceta más íntima». Pero, como no podía ser de otra manera, este nuevo modus operandi ha situado en el disparadero el posible nombre del siguiente VIP que se animará a publicar sus memorias. Y es por ello por lo que muchos ya han sido preguntados al respecto, siendo María José Suárez una de las últimas en responder.

María José Suárez ganó el concurso Miss España en el año 1996 y su coronación le abrió las puertas a una exitosa carrera en el mundo de la moda y la televisión, lo que le permitió forjar amistades con diferentes rostros conocidos del país, así como también protagonizó algún que otro affaire. Álvaro Muñoz Escassi se podría decir que fue el hombre con el que mantuvo su relación más mediática, la cual terminó en junio de 2024. Desde entonces, ambos se han lanzado un sinfín de reproches que han hecho que los reporteros quieran saber si la modelo estaría dispuesta a escribir sus memorias. Un asunto del que no ha tenido reparo en pronunciarse durante su presencia en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid.

María José Suárez en la Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. (Foto: Gtres)

«Si escribo mis memorias, arde Troya», decía mientras no podía evitar lanzar una sonora carcajada. Al mismo tiempo, aseguraba que no le importaría leer la autobiografía de Mar Flores y que, si tiene tiempo, seguro que lo terminará haciendo.

La relación de María José Suárez con las ex parejas de Escassi

En otro orden de cosas, María José Suárez también ha sido preguntada por las recientes fotografías que han trascendido de ella con Sheila Casas, la última pareja del jinete. Según Fiesta, ambas estuvieron compartiendo confidencias y risas durante horas, de una manera muy cómplice, en una discoteca de Madrid. Una escena de la que la modelo tampoco ha tenido reparo a pronunciarse. «Somos dos personas que nos encontramos. […] Pero no me acuerdo ni de lo que hablé. Eran las cuatro de la mañana. Hablamos, nos reímos y pasamos un buen rato, con amigos en común», decía.

Los colaboradores del programa ‘Fiesta’. (Foto: Mediaset)

Sheila Casas no es la única que mantiene una buena relación con María José Suárez. Raquel Bernal también es otra de las mujeres que formaron parte de la vida del jinete y que mantiene una amistad con la mencionada. Algo de lo que esta también ha hablado. «Con Raquel también estuve en Miami hace poco comiendo. Pero porque también es amiga mía de antes. La conocí yo en República Dominicana, cuando yo vivía allí. En la vida hay que llevarse bien con todo el mundo. Hay que olvidar lo malo y mirar para delante. Y quedarse con lo bueno y el rencor fuera, porque no te hace bien», concluía.