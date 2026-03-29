Tras 40 días de Cuaresma, la Semana Santa 2026 ha sacado sus pasos más conocidos un año más. Para los católicos practicantes es un momento de devoción, penitencia y oración. De luto por la muerte de Cristo, pero de alegría y esperanza por su Resurrección. En España, en pleno auge de la fe mayoritariamente entre los jóvenes, muchos VIPs muestran fehacientemente sus plegarias a las distintas cofradías del país, como el clan Campos en Málaga o los hermanos Rivera en las distintas hermandades de Sevilla.

Todos los VIPs que son devotos de la Semana Santa

Las Campos son unos rostros imprescindibles en la Semana Santa de Málaga. Las hijas y nietas de María Teresa Campos han continuado con su legado religioso o, al menos, durante los días en los que se recuerda la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Desde la calle Larios, Terelu suele mostrarse cada Pascua de lo más emocionada y, sobre todo, al ver al Cristo Cautivo -al que le tiene especial devoción, pues fue al que le pidió quedarse embarazada de Alejandra Rubio-.

Las Campos en la Semana Santa de Málaga. (Foto: Gtres)

«Con el amor de mi vida viendo al Cautivo por el puente de la Aurora. Ella esté año no está, pero nosotras estamos en su nombre para darle las gracias por darnos salud para poder verlo en procesión y para rezarle que la cuide todos los días. Semana Santa diferente, pero también muy triste sin ella», escribió la colaboradora televisiva tras el fallecimiento de la matriarca. Sin embargo, la ausencia de la presentadora no ha impedido que sus familiares sigan esta tradición, a la que cada año se suman más personas, como fue el pasado año Carlo Costanzia.

También desde la Costa del Sol, fiel declarado de la Semana Santa, es Antonio Banderas. El protagonista de El Zorro sale cada año en en la procesión del Domingo de Ramos de Málaga. Una tradición que comparte con las mujeres más importantes de su vida: Nicole Kimpbel y su hija, Stella del Carmen -que en los últimos años ha estado acompañada por Alex Gruszynski-.

Antonio Banderas. (Foto: Gtres)

Finalmente, entre las famosas que tampoco suelen perderse esta semana en Málaga es Carmen Lomana. La socialité incluso se ha vestido de mantilla en varias ocasiones para hacer penitencia en los distintos pasos y, sobre todo, para ver la Real y Excelentísima Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Santo Suplicio, Santísimo Cristo de los Milagros y a María Santísima de la Amargura Coronada.

Carmen Lomana. (Foto: Gtres)

Sevilla, el epicentro de los famosos

Aunque las procesiones son tradición en toda España, la Semana Santa se vive con especial devoción en Andalucía. Además de Málaga, Sevilla durante una semana deja de oler a azahar para estar envuelta por el olor a incienso -como el estudio de Carlos Herrera, declarado cófrade, que mantiene este perfume desde el Miércoles de Ceniza-.

Lourdes Montes y Francisco Rivera. (Foto: Gtres)

Desde el Miércoles Santo al Domingo de Ramos -mayoritariamente- hay especialmente dos matrimonios que no se pierden la Semana Santa de Sevilla. El primero de ellos, y porque les toca muy de cerca por sus o Lourdes Montes y Fran Rivera. El diestro siempre se ha confesado como un devoto de la Esperanza de Triana: «Cuando pienso en Dios y en la Virgen, los veo representados en la Esperanza de Triana y en el Cristo de las Tres Caídas, así que voy mucho a verlos. Necesito estar sentado con ellos un ratito y contarle mis cosa».

Rosauro Varo y Amaia Salamanca. (Foto: Gtres)

Amaia Salamanca y Rosauro Varo también son dos rostros conocidos que nunca se pierden la Semana Santa de Sevilla, donde la actriz siempre suele destacar por sus looks, especialmente en el Domingo de Ramos. Un día que el matrimonio suele compartir con Eugenia Martínez de Irujo o Tana Rivera.