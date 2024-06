Amaia Montero vuelve a los escenarios de la mano de La Oreja de Van Gogh

Tras once años subiéndose a los escenarios como la vocalista de La Oreja de Van Gogh, Amaia Montero decidió abandonar el grupo musical el pasado 2007 para iniciar una carrera artística por separado. Han pasado casi dos décadas desde entonces y, ahora, tal y como ha trascendido, la cantante guipuzcoana podría volver a cantar junto a sus ex compañeros. Así lo ha informado Isabel Rábago desde el programa Juntos, asegurando que estaría preparando su vuelta a los escenarios con la banda mencionada: «La gran noticia que ha podido saber este programa es que Amaia Montero vuelve con La Oreja de Van Gogh», comenzaba diciendo la periodista.

«Y es que no solamente vuelve a reunirse con ellos, sino que va a iniciar una gira y vamos a poder disfrutar todos de ella sobre el escenario, sobre todo de verla bien. De todo el grupo respaldándola», añadía la colaboradora del espacio televisivo mencionado. «A mí me hace mucha ilusión, porque además es un personaje del que hemos hablado de vez en cuando y nos hemos preocupado de cómo estaba. Hay veces que ha estado demasiado desaparecida y nos preocupábamos […] Yo me alegro por ella y por nosotros», proseguía.

¿Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh? 😮 Según el programa “Juntos” de Telemadrid estaría regresando a la agrupación. ¿Qué te parece la noticia? #amaiamontero #laorejadevangogh pic.twitter.com/MJOac0g3aj — Fanáticos Amaia Montero (@FanaticosAmaiaM) June 27, 2024

Por ahora, ni la artista ni el propio grupo ha confirmado dicha noticia. No obstante, de ser cierta, se desconoce si en la gira en la que supuestamente están trabajando cantaría solo Amaia Montero o si, por el contrario, también estaría presente durante el show Leire Martínez, la ex participante de Factor X que sustituyó a la de origen vasco cuando decidió desvincularse de La Oreja de Van Gogh. Cabe destacar que en los últimos tiempos, Amaia y algunos de los integrantes de la banda se han intercambiado mensajes de apoyo y cariño en sus distintos proyectos profesionales, algo que ha podido provocar que se produzca este regreso histórico, 17 años después de su separación.

Amaia Montero junto al resto de miembros del grupo musical La Oreja de Van Gogh. (Foto: Gtres)

Informaciones contradictorias

Más allá de las declaraciones de Isabel Rábago, este medio se ha puesto en contacto con fuentes de alta solvencia que han sembrado la duda sobre el posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Y es que han desmentido las informaciones, dejando claro que la noticia de todo este revuelo es que «no hay noticia». Por ahora, habrá que esperar hasta que la cantante confirme su regreso para resolver el misterio.