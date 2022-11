Primeras palabras de Álvaro de Luna al conocerse su romance con Laura Escanes: “Estoy muy feliz”

El mes de noviembre ha llegado pisando muy fuerte en el panorama celeb. Y es que, ha sido durante este mismo miércoles, día 2, cuando se ha dado a conocer que Laura Escanes habría dado portazo definitivo a su romance con Risto Mejide al iniciar una nueva historia de amor de la mano de Álvaro de Luna, con quien ha aparecido en unas románticas imágenes besándose apasionadamente. Unas instantáneas que han hecho saltar las alarmas de todos los rincones del país, dejando entrever que ha florecido una nueva relación que promete ser portada de las revistas de cara a los próximos meses.

Como no podía ser de otra manera, y dadas estas fotografías, muchos han sido los medios de comunicación que han querido saber cuál es la primera reacción del cantante al darse a conocer su nuevo noviazgo con la influencer. Este ha sido el caso de la agencia Gtres, que se ha topado con el intérprete de Juramento eterno de sal hace tan solo unas horas, y no han dudado en preguntarle por la noticia, mientras que el artista no quería dar más detalles sobre lo sucedido y con su sonrisa respondía a todas las incógnitas: “Estoy moreno. He tomado el sol”, desvelaba, haciendo referencia a su escapada a Tenerife, y en la que Lecturas ha podido tomar esas instantáneas tan esperadas para la prensa. Por otro lado, Álvaro ha querido dejar claro cómo se siente en estos momentos: “Estoy muy feliz”, aseguraba, sin borrar la alegría de su rostro y dejando entrever que ni los comentarios que puedan girar en torno a la nueva pareja consiguen eclipsar el buen momento que están viviendo en común. No obstante, De Luna no ha querido desvelar ninguna minucia sobre su recién estrenado romance con la creadora de contenido, respetando así su privacidad y la situación en la que ella se encuentra, sobre todo teniendo en cuenta que hace poco más de un mes anunciaba su divorcio de Risto Mejide, poniendo fin a cinco años de matrimonio.

No obstante, antes de que se hicieran públicas estas instantáneas en la revista mencionada, Álvaro de Luna ya hacía alusión a Laura haciendo uso de su mejor arma: la música. Y es que, el cantante sacaba a la luz su último single hace tan solos días, bautizándolo como Tu nombre y refiriéndose en él a una misteriosa persona con la que estaría evitando que se les vea públicamente: “Me he cansado de tanto ruido y tanta pose. Todo el mundo está esperando fuera. Salgo del club contigo, sorteando coches. Evitando que nadie nos vea (…) Fui buscando tu nombre por cada esquina de esta ciudad, y aunque a veces me escondes, yo sé que lo nuestro es real”, dice el tema, que ahora cobra más sentido que nunca y podría tratarse de una clara dedicatoria encubierta hacia su nueva novia, aunque quizá ya no tengan que esconderse tanto ahora que su amor se ha convertido en Trending Topic.