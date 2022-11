A Risto Mejide le está costando bastante digerir que la que hasta hace bien poco era su exmujer se haya enamorado de otro. El afortunado es Álvaro de Luna, cantante español de pop, con el que ha protagonizado unas románticas imágenes durante una escapada a Tenerife. Un viaje en el que no han faltado los besos, los abrazos, las miradas y tanta química como complicidad.

Había mucha expectación por ver cuál era la primera reacción del presentador al ver en todos los lados las fotografías de Laura Escanes besando al artista sevillano. Y no se han hecho esperar. Al comienzo de esta noticia puedes ver la sorprendente actitud que ha tomado el catalán. Los reporteros han ido a esperarlo a las puertas de su domicilio para conocer de primera mano cómo se había tomado ver a la madre de su hija pequeña junto a otro hombre.

Risto ha salido de su casa y nada más ver a la prensa de frente ha torcido el gesto para después cerrar con un portazo. Su semblante era extremadamente serio durante los pocos segundos que ha tardado en recorrer los metros que separaban su casa del coche VTC que le estaba esperando para transportarlo al trabajo. No ha considerado oportuno hacer declaración alguna pero hay veces que una imagen vale más que mil palabras y desde luego que este era una de ellas. A Mejide se le está atragantando el digerir una noticia de tanto impacto.

Hay que recordar que el pasado 25 de septiembre anunciaba su separación de la influencer dedicándola unas preciosas líneas: «Hemos pasado tanto juntos y aprendido tantas cosas (muchas buenas y otras que me hubiera gustado no tener que aprender) que, antes de seguir cada uno por su lado, sólo queda sentirse muy agradecido por el camino andado. Porque todo suma. Lo bueno, lo malo y lo regular. Como alguien dijo una vez, fue eterno mientras duró. Sólo espero que seamos tan buenos ex como hemos sido como pareja. Que sepamos encontrar cada uno la vida que queremos».

Es evidente que Laura Escanes lo ha encontrado antes que él ya que ahora mismo está muy ilusionada con Álvaro de Luna. Tanto es así que unas horas antes de salir la exclusiva en la revista Lecturas, subió una storie a su cuenta de Instagram mostrando el tatuaje de una luna que tiene en su hombro. ¿Casualidad o causalidad?

Por si fuera poco, la ruptura entre ambos es total y el propósito de ser buenos exnovios ha saltado por los aires. Risto y Laura se han dejado de seguir en redes. Las Mamarazzis, Laura Fa y Lorena Vázquez, han ido más allá. Resulta que la influencer y el cantante se conocieron en la gala de los Premios Dial 2022 que organizó Cadena Dial en Tenerife el pasado 15 de septiembre, es decir, diez días antes de que comunicase su adiós a Risto Mejide, que ya ha quedado claro que es definitivo. El presentador no tenía ni idea de la buena sintonía entre Escanes y su nuevo novio.